A botrányhős

Egon Schielének nem egész három évtized adatott a földi életből, ám ebben a szűk 28 esztendőben futótűzként terjedt a neve Európában. Már 19 évesen a kor legnagyobb festőivel állított ki közösen, aktképei miatt sokan pornográfnak könyvelték el, a nácik degeneráltnak minősítették, s börtönben is ült kihívó alkotásai miatt. Egyedi művészetét néhány évtizede fedezte fel újra a világ; azóta az alkotásai csillagászati összegekért kelnek el a legjelentősebb aukciósházak árverésein.

Dúsgazdag család hívta Győrbe

Az életében végig nélkülöző, filléres gondokkal küzdő festő pénzt keresni érkezett a kisalföldi városba. „Egon Schielét abban a néhány hétben, amit Győrben töltött, elkerülték a botrányok. Ennek oka könnyen megválaszolható: az életében végig nélkülöző, filléres gondokkal küzdő festő pénzt keresni érkezett a kisalföldi városba.

A XX. század elején Győr egyik leggazdagabb családja, a Lederer família hívta meg Schielét, hogy a festő megörökítse őket az utókornak. Mivel Schiele 1912 decemberében, az adventi időszakban utazott a folyók városába, jogosan feltételezhetjük, hogy a művészetpártoló családfő, August Lederer karácsonyi ajándéknak szánta feleségének és három gyerekének a portrékat a Bécsben élő művésztől” – kezdte Biczó Zalán.

Majd hozzátette: a dúsgazdag győri gyáros felesége, Serena Lederer maga is gyakran alkotott, volt is érzéke a festéshez. Korábban Bécs másik világhírűvé vált festőművésze, Gustav Klimt is készített arcképet az asszonyról. – Klimt foglalkozott is a művészetkedvelő családdal, tippeket, praktikákat mutatott mind Serena Lederernek, mind a három gyereknek. Így valószínűsíthetjük azt, hogy August Lederer azzal is megbízta Schielét, hogy a feleségének tartson továbbképzéseket és a gyerekeivel is foglalkozzon, mint rajztanár.”

Schiele és az egykori győri Kecskelábú híd

Egon Schiele győri múltját Winkler Gábor Ybl-díjas építész, legendás egyetemi oktató is kutatta. A tanár úr halála előtt több munkájában is elemezte azt, hogy Schiele miként ábrázolta a Mosoni-Dunán a XX. század elején átívelő győri „Kecskelábú” hidat. Schiele kisalföldi tartózkodásának leghíresebb alkotását jelenleg New Yorkban őrzik; a szóban forgó mű másolatai több mint népszerűek a tengerentúlon.