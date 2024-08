A fesztiválon és egyben az államalapító ünnepen a Queen Symphonic zárta a koncertek sorát a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Crazy Little Tribute Band és Lőrincz Judit operaénekes közreműködésével.

Kedvenc Queen dalainkat hozták el a Lajta-parti városba. Freddie Mercury megidézése méltó zárása és megkoronázása volt e négy napnak. A koncert alatt megélhettünk felemelő, megható, szívet melengető pillanatokat egyaránt. Giorgio a közönséget dalra is fakasztotta: csodásan szólt a Tavaszi szél, ezzel a világhírű énekes 1986-os magyarországi koncertjét is felelevenítve. Az i-re a pontot a We Are The Champions tette fel, miközben a közönség is világított telefonjával.

A koncert után tűzijátékot is fellőttek.