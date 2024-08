"Az osztrák munkahelyen egy kolléga ajánlott fel elsőként nyolc gyalut, s nekem is volt hasonló mennyiség, ekkor merült fel, hogy érdemes lenne gyűjteni" - mesélte Tóth Tibor.

Fotó: Kerekes István

– Említette, hogy egykori kollégától és helybeli ismerőstől kapott ereklyéket. Honnan sikerült még beszerezni?

– Jártam a régiségpiacokat is, ahol korábban sok érdekességre lehetett találni. Sajnos most nagyon felmentek az árak, legutóbb például egy régi petróleumlámpáért hatvan- ezer forintot akartak elkérni. Persze ha valami megtetszik, vagy éppen nincs nekem belőle, így is megveszem. Szeretek hasonló témájú múzeumokba is járni.

– Ha jól számolom, éppen öt szerszámosműhelye is van, az egyik a kovácsműhely. Hogy mit is jelent a kovácsszakma, ezt a legutóbbi levéli traktorfesztiválon is bemutatta!

– A környéken nem igazán van már kovács. Az interneten is szeretem nézegetni a régi mesterségeket, a kosárfonástól a székkészítőn keresztül a kovácsszakmáig. Utóbbit el is kezdtem próbálgatni, egyre több szükséges eszközt szereztem be. Elsősorban használati és dísztárgyakat készítek a magam és környezetem szórakoztatására és örömére, a kovácsoltvas kerítést az udvar elválasztására például egy barátom miatt, aki félt a kutyánktól, de virágállványokat, gyertyatartókat, apróbb állatokat, egy hegedűt, fogantyúkat is készítettem már. Ezeket szívesen elviszem megmutatni az érdeklődőknek. A traktorfesztiválon is sokan álltak meg, nézték, hogy hogyan készül egy-egy kovácsoltvas tárgy.

Fotó: Kerekes istván

– Családja mit szól az ezermester nagypapa hobbijához?

– A fiam műbútorasztalosként végzett, ugyan nem a szakmában dolgozik, de több bútorunkat ő készítette. A kisebb unokák szívesen töltik itt az időt. Örömmel adom át nekik a tudásomat, kár lenne veszni hagyni ezt a sok értéket. Nemrég iskolás csoport is ellátogatott hozzám. Hasonló eszközökkel ma már aligha találkoznak a mai gyermekek.

– Egy ilyen birodalom megalkotásához sok fáradhatatlan munka, energia szükséges. Mennyi időt tölt a szerszámjai körében?

– Ha dolgozom valamin, reggel 9-kor kijövök a műhelybe, és csak éppen ebédidőben hagyom abba a munkát, amit estig folytatok. Jó érzéssel nézek végig, ha valami elkészül, ahogy az itt kiállított kincseken is, hogy szépen rendben vannak, és ez a fizetségem. Az külön elismerés, ha valaki olyan látja, akitől egy régi eszközt kaptam, és azt mondja, milyen megbecsült helyen van.