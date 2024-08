Napjainkban ez a kemencesor kuriózum, hisz ez az egyetlen hagyományos építésű a környéken. Éppen ezért, mégpedig a Hungarikum törvény alapján a kisbodaki boglyakemencék a Szigetköz Tájegységi Értéktárban kapnak védelmet.

– Büszkék lehetünk arra is, hogy immár tájegységi értéket képviselnek a kisbodaki belső tavak, a kisbodaki Aprószentek-járás és legényavatás élő hagyománya, továbbá – Halászival közösen – a Balázsjárás. Ezekről és további értékeinkről jelenleg filmet forgatunk, amit ünnepélyes premieren a közeljövőben tervezünk bemutatni – emelte ki a faluvezető, aki hangsúlyozta azt is, hogy Kisbodak ma az egyik legélhetőbb és legszebb szigetközi település!

– Igyekszünk is gondosan rendben tartani, folyamatosan szépíteni. Apró lépésekkel, de folyamatosan haladunk az eltervezett úton - az utcák portalanításától kezdve, a középületeink felújításán át a közterek virágosításáig. Idén megépült a parkban a sétány, több ezer évelő növény kiültetésével, pihenőpadokkal. Az artézi kútból újra folyik a jéghideg víz, a környezete is megszépült. A kemencetér tájba illő burkolatot kapott. Megmentettük, felújítottuk a réges-régi utcai padokat. A játszótérre – a gyerkőcök nagy-nagy örömére – új játszóvár került. Napelemes térvilágítást kapott a falu több pontja. Újjáépítettük a Szent Kristóf pihenőt. Programjainkat, különböző eseményeinket a nagyobb települések is megirigyelhetik! Felsorolni is nehéz, mi minden valósult meg, és még messze nincs vége az évnek! – sorolta még a polgármester, aki szerint e sikerhez kellett az intenzív pályázati munka, a kitartó szorgalom és sok-sok közösségi összefogás, támogatás.

Óriási öröm azt látni, hogy önkéntesek sokasága tesz a faluért: ha kell, locsolja, gyomlálja, kaszálja, takarítja, díszíti a falu köztereit! Mások adományokkal támogatják, faluszépítő munkánkat, közösségi programjainkat. Vállalkozóinkra is kivétel nélkül támaszkodhatunk, ha szükséges. A jótékonysági vásárok, rendezvények bevétele is közösségi célokat szolgál. A Kemencenap apropóján is mintegy negyven aktivista dolgozott azért, hogy a legjobban sikerüljön a nap! Meggyőződésem, hogy ebben az összefogásban és összetartásban van Kisbodak legnagyobb ereje!

– tette még hozzá.