Alasz Jánosné Szakonyban született 1924. augusztus 15-én és itt élte le az életét. Azt mondja, nem vágyott el a faluból, bár alkalmanként egy-egy kirándulásra, főként búcsújáró helyekre elment. A munkáról és a családról való gondoskodásról szólt az élete, a száz esztendő pedig hip-hop elröppent.

Alasz Jánosné Ilus néni soha nem rettent meg a munkától, mindig sokat dolgozott. A felvételen fiával, Lászlóval és menyével, Piroskával látható.

Fotó: Szalay Károly

- Nem gondoltam én, hogy száz évig fogok élni, de igazán nem panaszkodhatok. A gyermekeim és az unokáim is nagyon rendesek, szófogadóak voltak, nem kellett velük veszekedni. A férjemmel egy bálon ismerkedtünk meg. 1945-ben jött vissza a frontról, egy évet vártunk és 1946-ban házasodtunk össze. Két gyermekünk született, előbb Marika, aztán Laci. Az anyósomékkal laktunk együtt, jól kijöttem vele, ahogy később a menyemmel is. Mindig három generáció élt egy fedél alatt, de nem volt közöttünk nézeteltérés. Megosztottuk a munkát és megadtuk a másiknak a tiszteletet. Úgy gondolom ez a hosszú élet titka: a békesség és a nyugodt légkör - mondta meggyőződéssel Ilus néni.

Gyermekei hálával és féltő gondoskodással veszik körül. Azt mondják, becsületességével és hitével erkölcsi rendet alakított ki, szeretetével pedig egymás és mások iránti megértésre, tiszteletre nevelte őket és ezt adta tovább az unokáknak is. Marika tanár lett, Sopronban él a családjával, Laci pedig asztalos végzettséget szerzett, ő maradt otthon, a szülői házban. Ilus néninek három unokája és négy dédunokája van. Azt mondja, azokra az időkre emlékszik a legszívesebben, amikor a gyerekek, utána pedig az unokák kicsik voltak. Mindig friss ebéddel várta őket haza az iskolából és a sütéssel, főzéssel is igyekezett a kedvükben járni. Nem válogatós a család, de rendszerint volt otthon édesség, alkalomadtán egy héten kétszer is sütött, mert a gyerekek mellett a férje és ő is édesszájúak voltak.

- Most is imádja az édességet, a századik születésnapjára egy Esterházy- és egy Orosz krémtortát rendelt - szólt közbe nevetve Laci.

Ilus néni két születésnapi tortát is kapott. A fotón lányával, Máriával és fiával, Lászlóval látható.

Ilus néni büszkén mondja, hogy mindig sokat dolgoztak, megtermelték, amire szüksége volt a családnak. 76 évesen volt először kórházban és most sem panaszkodik az egészségére, bár vannak ilyen-olyan bajai, a látása pedig megromlott. - Igen szerettem olvasni, az hiányzik. Mostanában a tévében hallgatom az egyházi műsorokat, vagy a jó magyar nótákat. Megvan a napirendem, amihez tartjuk magunkat. A menyem hozza a reggelit, ő készíti az ebédet is, szeretem a főztjét. Ebéd után szoktam kicsit pihenni, szép időben pedig szeretek kiülni az udvarra - mesélt elégedetten az életéről Alasz Jánosné, született Tóth Ilona, akinek megígértük, hogy a 110. szülinapján mi is tortával köszöntjük.