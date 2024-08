Tizedszer szervezett közös lekvárfőzést a mosonszolnoki nyugdíjas klub: a hagyományőrzés mellett fontos cél a csapatépítés is. Negyedik éve nem csak a helyi klub tagjai kavargatnak: meghívják a térség további nyugdíjas klubjait is. Ezúttal a mosonszolnokiak mellé érkeztek Dunakilitiről, Levélről, Várbalogról, Jánossomorjáról, Újrónafőről, Mosonudvarról és Lébényből is nyugdíjasok.

– Tíz éve főztünk először együtt lekvárt. Az akkor készültet csodalekvárnak neveztük el, olyan nehezen jött össze. Aztán egyre többen csatlakoztak hozzánk, s most kilenc csapat fogott a munkának – emelte ki érdeklődésünkre Horváth Tiborné Gizella főszervező, aki szerint országosan is egyedülálló ez a program.

Mint megtudtuk, korábban Borsodból vásárolták a gyümölcsöt, ám most a helyi önkormányzat szilvásából biztosítják az alapanyagot. Gizi néni arról számolt be, a helyi bölcsődések, óvodások és iskolások is kapnak a szilvából, ahogy a nyugdíjasok is. A klubtagok a főzés előtti napon együtt szedték a gyümölcsöt, s 360 kilogramm rotyoghatott télire.

– Reggel 7-re érkeztek a csapatok: mi a bográcsokat biztosítottuk, ahogy a szilvát is, amit 350 forintért lehetett megvásárolni. Harminc-negyven kilókat főznek a csapatok, a mi klubunk üstjében ötven kilóból készül a lekvár. A hagyományőrzés mellett csapatépítő program, barátságok köttetnek, mindenki jól érzi magát – osztotta meg velünk a klubelnök. Hozzátette: a lekvárjukból karácsonyi ajándék lesz, amihez majd az üveget is szépen feldíszítik.