Kalandos túrák 45 perce

13. alkalommal Győrben - Állati programok az idei Állatkertek Éjszakáján

Idén is eljön a nap, amikor országszerte éjjelre is kinyitják az állatkertek. Győrben a Xantus János Állatkertben már 13 alkalommal szervezik meg sötétedés után az egyedi, kalandos programsorozatot. A rendezvényhez szintén csatlakozott a Töltéstaván található Kimba Park is.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Fotó: Rákóczy Ádám

Ismét éjszakai kalandozásra várják az érdeklődőket a 13. győri Állatkertek Éjszakája programjain. A Csarnok épületében, a kreatív-sarokban elkészíthetik a látogatók az esti kalandtúra világítós kiegészítőjét, majd a kulisszák mögé kapnak bepillantást a legbátrabbak. Győrben tavaly is sokakat vonzott az Állatkertek éjszakája Fotó: Rákóczy Ádám A látogatás során kinyílik a gazdasági udvar kapuja, megnézhetik hol zajlik az állatkerti lakók etetésének előkészítése, hol járnak be a gondozók a tigris- és medveházakba és állatorvos is rendelni fog. Majd következik a Zoo show, a tigrisek és az oroszlánok vacsorája, végül az estét lámpás kalandtúrával zárják. Az állandó programok pedig a megszokottak lesznek: 10:20 – Tengerimalac- vonat

10:45 - Szurikáta látványetetés

11:30 – Tengerimalac- vonat (CSARNOK)

11:00 – ZooShow - állatbemutató

12:00 – Pingvinséta

12:30 – Elefánt tréning

15:00 – ZooShow - állatbemutató

16:00 – Pingvinséta

16:15 - Szurikáta látványetetés

16:30 – Elefánt tréning

17:00 – Tengerimalac- vonat (Csarnok)

17:30 – Tengerimalac- vonat

Látványetetések

Tapizoo

Tengerimalac-vonat

Ugrálóváras játszóház

Játszótér és kecskesimogató Idén is számos látványetetésnek lehetünk tanúi a Xantus János Állatkertben. Fotó: Rákóczy Ádám Pénteken a Kimba Elefant Parkban pedig az Alma Együttes zenél a cirkuszi sátorban, de elvarázsolják a gyerekeket a Móka Palota varázslatos szappanbuborék show-jával és Pókember látványos előadását sem éri meg kihagyni, ahogyan a többi állati program is sok érdekességgel kecsegtet.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!