A hatalmas vihart követően sokan kilátogattak a hegykői Tízforrás fesztivál nyitó koncertjére pénteken, ahol a Grófkert színpadán Szűcs Krisztián a Heaven Street Seven (HS7) alapító tagja lépett fel bandájával. A HS7 zenekar frontembereként számos óriási slágert tudhat maga mögött, köztük a Húszezer éjszakás kaland című dalt, amelyért az év könnyűzenei szövegírójának is megválasztották. Esti koncertjén számos új dal mellett újra felcsendült néhány Heaven Street Seven dal is, amelyet az előadóval együtt énekelt a közönség.