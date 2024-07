– Meglepődtem, hogy jelöltnek választottak, ugyanakkor nagyon motiváló érzés is egyben, hogy mások elismerik a munkámat és a teljesítményemet. Az elismerés erőt ad ahhoz, hogy továbbra is kitartóan dolgozzak a céljaimért. Köszönöm azoknak, aki mellettem állnak – fogalmazott Borbély Aida az elismerés kapcsán. – Már középiskolás éveim alatt is önkénteskertem, de 2 éve, hogy komolyabban elkezdtem ezzel foglalkozni. Ma már fontos része az életemnek, mert lehetőséget ad arra, hogy segítsek másoknak és hozzájáruljak a közösség fejlődéséhez. Az érzés, hogy valaki életébe pozitív változás történik a közreműködésemmel, számomra is nagy örömet jelent. Emellett fontos, hogy az önkéntes tevékenységek során új készségeket és tapasztalatokat szerezhetek, amelyek segítik a személyes és szakmai fejlődésemet is.

Fotó: Lepácsek Kata – Kattography Photos

Aida hozzátette az önként vállalt feladatoknak köszönhetően rengeteg új embert ismert meg, hasonló érdeklődési körrel, néhány kapcsolatból pedig barátság szövődött.

– Jelenleg a Vulkán Tehetséggondozó Társulással foglalkozom aktívan. Idén nyáron másodszor veszek részt aktív tagként a táborukban, mint önkéntes. 1-18 év közötti fiatalokat várunk, a cél pedig a gyerekek fejlesztése. Nagyon sokoldalú táborról van szó, ahol például meghívott előadók különböző témákat adnak elő a fiatalok számára. Idén például én is az előadói oldalt fogom erősíteni. Van kreatív nap, pénzügyi nap, egyszóval csupa hasznos dolgot tanulhatnak a táborozók.

Aida lemondta koronavírus járvány alatt Magyar Vöröskeresztnél is segédkezett.

– Menekültekkel foglalkoztunk, Az első lépés az volt, hogy biztosítottuk a számukra az alapvető higiéniai és egészségügyi eszközöket, mint például maszkokat, kesztyűket és fertőtlenítőszereket. Emellett üzemeltettünk egy konténer szobát is, hogy le tudjanak pihenni, illetve élelmiszert is biztosítottunk nekik. Gyerekek még ruhákat és játékokat is kaptak. Az önkéntes munkáim közül eddig talán ez volt a legmeghatóbb dolog a számomra.

A jövővel kapcsolatban Aida elmondta nagyon sok terve van, mind a kulturális élet- , mind pedig az önkéntesség terén. Többek közt szeretne majd létrehozni egy alapítványt, ahol rászoruló családoknak szeretne segíteni.