Az Irány a Rábaköz! programsorozat a térség termelőit, gazdaságait, kézműveseit, látványosságait hivatott népszerűsíteni. A népszerű helyszínek közé tartozik a sopronnémeti kenukikötő, amit tíz éve üzemeltet a Sopronnémeti Község Jövőjéért Egyesület. A pályázati támogatással épített létesítménynek tavaly közel 1300 vendége volt.

– Egy korabeli fénykép szerint már 1902-ben csónakáztak a Keszeg-ér helyi szakaszán. Arra gondoltam, ha akkoriban vízre szállhattak elődeink, miért ne tehetnénk meg ezt mi is? – fogalma­zott a kezdetekről Bognár Sándor, a falu polgármestere.

– A községből származó néhai Tompos László és barátja, Bella Tibor pedig bizonyították, a patak kenuzható, hiszen ők végigjárták Nicktől indulva. Egyesületünk a Rábaköz LEADER Egyesület pályázatán nyert támogatást a megvalósításához. Azóta töretlen a népszerűsége a kikötőnek és a lehetőségnek, már most több hétvégére előre foglalt a naptár. Az Irány a Rábaköz! programhoz is azért csatlakoztunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük.

A polgármester hozzátette: elsősorban baráti társaságok veszik igénybe a szolgáltatást, de tartanak ott családi rendezvényeket, céges bulikat, csapatépítő tréningeket, éves partikat. – 2023-ban több mint 1200 vendéget fogadtunk a kikötőben, ami jelentős szám egy ekkora falu számára – jegyezte meg. A látogatóknak lehetőségük van kenuzásra, vízibiciklizésre, és már SUP is rendelkezésükre áll. Tudnak maguknak sütni-főzni, és természetesen kiszolgálóhelyiségek és vizesblokk is van.

Az Irány a Rábaköz! keretében e hétvégén az érdeklődők felke­reshetik a veszkényi Csicsergők portáját, Jobaházán a Dámföldi Ökogazdaságot és a Kiskertem Kertészetet, a kisfaludi állatkertet, a földszigeti Kis Kócsag Vendégházat, a jobaházi alpaka­farmot, a farádi lovasklubot, Rugli Dezső szanyi téglamúzeumát és Varga Ottó bogyoszlói régiséggyűjteményét. Az időpontokról és a címekről a program közösségi oldalán lehet tájékozódni.