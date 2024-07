Gyönyörű érmek, világbajnoki sikerek 17 perce

Számos versenyhorgász képviselte térségünket a bulgáriai világbajnokságon

Június közepén a bulgáriai Plovdiv mellett található evezőspályán rendezték meg a XVI. Veterán, a VI. Masters és a XXV. Mozgáskorlátozott Világbajnokságot. A magyar válogatottak mindhárom kategóriában dobogóra állhattak – számolt be az eseményről a MOHOSZ. Az eseményen több versenyző is képviselte térségünket, Győrből, Mosonmagyaróvárról, és Komárom-Esztergom vármegyéből is.

A MOHOSZ tájékoztatása alapján a Bolgár Sporthorgász Szövetség (BSFF) szervezésében lebonyolított világbajnokságokon több mint húsz nemzet negyven csapata mérette meg magát. A nemzeti válogatottak a tavalyi sporttörténelmi siker után újra mindhárom kategóriában a dobogóra állhattak, és egyéni érmeknek is örülhetünk. A magyar válogatottak mindhárom kategóriában dobogóra állhattak nemrég Bulgáriában.

Fotó: MOHOSZ A MOHOSZ beszámolója szerint a veterán világbajnokságot Olaszország csapata nyerte 27 ponttal, a második helyen Szlovénia végzett 28 ponttal, a magyar csapat 34 ponttal bronzérmet nyert. A nemzeti válogatottunk összetétele: Timár Szabolcs (Győr) szövetségi kapitány, Papp Zoltán másodkapitány, Jónás György, Pausits Imre (Mosonmagyaróvár), Papp József, Timár Gábor (Győr), Varga József versenyzők, ifj. Varga József, Gyurkovics Gyula, Csöregi Balázs (Komárom-Esztergom) segítők, Végh Tamás delegáció vezető. Egyéniben – feltéve a koronát az elmúlt évek kimagasló teljesítményére – Papp József világbajnoki címet szerzett 3 ponttal. Pontazonossággal, de kisebb fogott súllyal Bozidar Magdic (Horvátország) ezüstérmes lett, Egidij Knez (Szlovénia) pedig 4 ponttal bronzérmet szerzett. Timár Gábor világbajnoki címvédőként ezúttal 5 ponttal a 4. helyen végzett. A masters világbajnokságot az olasz válogatott nyerte 29 ponttal, a magyar csapat 35 pontot gyűjtve ezüstérmet szerzett, míg a harmadik helyen Anglia válogatottja végzett 61 ponttal. Itt is született egy szép egyéni magyar eredmény. A világbajnok Andrea Botti (Olaszország, 4 pont) mögött csupán egy ponttal lemaradva Ambrus Tibor ezüstérmes lett, harmadik helyen szintén öt ponttal, de kisebb fogott súllyal Giancarlo Armiraglio (Olaszország) végzett. A magyar csapat összeállítása: Timár Dániel (Győr) szövetségi kapitány, Hajdú Tamás másodkapitány, Ambrus Tibor, Erdei Attila Csaba, Heimann József, Holler László, Horváth Tibor versenyzők; Barna Szilárd, Lengyel István, Heimanné Lévai Beáta, Tóth Szilvia segítők, Vörösházi György (Győr) csapatvezető. A mozgáskorlátozott világbajnokságot szintén Olaszország válogatottja nyerte 19 ponttal, a magyar válogatott 24 ponttal ezüstérmet nyert, a Cseh Köztársaság csapata 32 ponttal 3. helyen végzett. A csapat tagjai: Horváth Gyula Gábor szövetségi kapitány, Kisjuhász Bence másodkapitány, Csala Tibor, Gurisatti Gyula, Jámbor János, Jéger Szabolcs versenyzők, Jámbor Dávid, Smányi Szabolcs, Szász Attila (Komárom-Esztergom), Szűcs Tamás segítők, Végh Tamás delegáció vezető. A kategória egyéni versenyét Rudolf Centrih (Szlovénia) 2 ponttal nyerte, második helyen végzett a 3 pontos Giovanni Bottazzi (Olaszország) aki csupán fogott súllyal előzte meg a szintén 3 pontos Gurisatti Gyulát, aki így bronzérmet szerzett. Csala Tibor – tavalyi teljesítményét megismételve – 4 ponttal a 4. helyen végzett.

(Horgászoldalunk következő számában élménybeszámolókat olvashatnak a világversenyen résztvevő horgászokkal.)

