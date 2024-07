Állatok védelmezője

Az állatotthon megépítésénél a növény- és állatvilág szeretete és tisztelete motivált bennünket, elsődleges célunk, hogy megteremtsük a védtelen állatok otthonát és örök menedékét

– kezdte történetüket Gergácz Ottó, tulajdonos.

Otthonunk nagy számban fogad be mentett állatokat, különös tekintettel a hazai, vadon élő fajokra, mint például a rókákra és őzekre. A közel két hektáros területen számos háztáji állatot, tengerimalacot, valamint kutyát és cicát is megismerhetnek nálunk, a gyermekbarát kifutóknak köszönhetően, biztonságban

- tette hozzá.

Minden újonnan érkező állatot két hetes karanténba helyezünk, majd a rehabilitációt követően a cicákat és a kutyusokat igyekszünk szerető családokhoz juttatni, ivartalanítási kötelezettséggel és benti tartással.

A gyerekek nyuszikkal, cicákkal, kutyusokkal, de vadon élő állatokkal is találkozhatnak. Fotó: Máthé Daniella

- Nagyon örülök annak, hogy farmunk egyre népszerűbb a látogatók körében, sok kisgyermekes család keres fel bennünket az év bármely szakában. Nyáron is hűvös van, hiszen kifutóink hatalmas, árnyat adó fák ölelésében találhatóak. Azt gondolom az állatainknak nagyon jó helye van nálunk, hiszen nincsenek apró ketrecekbe zárva, szabadon, de persze keretek között élhetik mindennapjaikat. Ottó egy kedves történetet is megosztott velünk, a mentett, kétéves rókalányról Szofiról, aki a közelmúltban megszökött a farmról.

A kölyökrókák általában visszatérnek, viszont a felnőtt rókákra inkább a szabadságvágy jellemző. Szofi azonban mindenki meglepetésére 24 óra után visszatért a csavargásból, hazatért az ő kis birodalmába és azóta is itt van velünk

- fűzte hozzá.

Gergácz Ottó Szofival, a csavargásból visszatért rókalánnyal és Bogárkával a közelmúltban mentett kiskutyával. Fotó: Máthé Daniella

Arra a kérdésünkre, hogyan tudják ezt a hatalmas területet fenntartani Gergácz Ottó elmondta, hogy a család mellett önkéntesek is segítik munkájukat, és három állandó kolléga is dolgozik az állatok ellátásánál. - Óriási öröm, hogy az idén először pályázati támogatást is nyertünk az állatvédelemre szánt összegből, de áruházi partnereink is segítenek bennünket, minőségi élelmet biztosítva az állatok számára. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi közösséggel és más állatvédelmi szervezetekkel is, ami szintén könnyebbé teszi a munkánkat - tette hozzá.