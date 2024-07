Megállókat tartani, frissíteni magunkat

– A megfelelő folyadékmennyiség nélkül nem indulhatunk el, ez a nyári melegben fokozottan igaz. Számításba kell vennünk, hogy a normál szükségletünkön felül a verejtékezéssel elvesztett mennyiséget is pótolni kell. Általánosan 10 testsúlykilogrammonként 4 deciliter folyadékkal, lehetőleg vízzel számoljunk, ne cukrozott üdítővel vagy alkohollal kísérletezzünk! – hívták fel nyomatékosan a figyelmünket a szakemberek.

Nem lehetetlen a hőségben sem biciklitúrázni

A győri kerékpárosok nemrégen Medvén jártak. Közel ötvenen bicajoztak minden gond nélkül, de nagyon odafigyelve egymásra és betartva a szabályokat. Többször tartottak megállót, és felfrissítették magukat.

A győri kerékpárosok Medvéig többször megálltak túrájukon pihenni, frissíteni és hűsölni.

Fotó: Tömböly Tamás

– Ha ismeretlen útra indulunk, fel kell mérni azokat a helyeket – például az interneten –, ahol pótolni tudjuk a folyadékot, ha esetleg elfogyna. Ha hosszabb útra indul valaki, célszerű palackban vizet lefagyasztani. A napon ez fél óra alatt felenged – mondta Tömböly Tamás, a Hobbikerékpárosok Országos Klubjának elnöke, a Magyar Kerékpárosklub Győri Szervezetének vezetője, aki a megfelelő ruházatra is felhívta a figyelmet.

Legyünk tisztában egészségi állapotunkkal

– Védeni kell magunkat az UV-sugárzástól, a túl erős napfénytől. Ha valaki nem visel kerékpárossisakot, legalább egy baseballsapkát tegyen fel. A közvetlenül a fejet érő erős napsugárzás akár fél óra alatt is napszúrást okozhat. Napvédő szereket is érdemes használni, de vízalapú fényvédő krémeket kell vásárolni, abból is a nagyobb faktorúakat. Megfelelő időnként pihenőket kell tartani, árnyékba húzódni, és felfrissíteni magunkat egy kút vizénél vagy egy mosdónál. Ezután természetesen újra kell használni a fényvédő szereket, amit az izzadság miatt egyébként is meg kell tenni – javasolta a gyakorlott túravezető.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy illik mindenkinek tisztában lennie a saját egészségi állapotával. Ha van ismert betegsége, akkor ne induljon útnak. Magas vérnyomással, szívproblémával nem szabad a hőségben hosszabb útra indulni, de még a városban közlekedni is meggondolandó. Inkább a reggeli, délelőtti vagy esti órákban kerékpározzunk. A bukósisak viselése a nagy hőség ellen is véd, de esésnél is életmentő lehet.