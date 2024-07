A soproni Magyar Dóra szerint a sport amellett, hogy az egészséges életmód elengedhetetlen része, segít abban is, hogy energikusabb maradjon.

Hozzátette: nyáron sok időt tölt vízparton, imád SUP-on evezni. Mindig odafigyel az egészséges életmódra. Az étkezésre is, a főétkezései többsége egészséges. – Sajnos nagyon szeretem a sósat és egy finom sütinek sem tudok ellenállni – mesélte mosolyogva a fiatal lány.

A soproni szépség nemrég államvizsgázott, ez most nagyobb szerepet kapott az életében, mint a rendszeres sport és kiegyensúlyozott étkezés. Véleménye szerint a szépségverseny szempontjából a sport és az egészséges életmód elengedhetetlen, hiszen a versenyzők fizikai megjelenését és fittségét is értékelik. A jó fizikai forma önbizalmat ad, a zsűri pedig nemcsak a külsőt, hanem a kisugárzást és a magabiztosságot is figyelembe veszi.

A soproni Magyar Dórára, és a győri Algács Liára a nyár folyamán portfóliófotózások, ruhapróbák és táncórák várnak. Hamarosan mindketten a fővárosba utaznak, hogy a finálé előtt felkészítő táborban vegyenek részt. A Tündérszépek 2024 döntőjét szeptember végén rendezik majd meg Budapesten.