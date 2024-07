Fotó: Nagy Bence

Több lehet, mint verseny

– A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemről érkezett mentorunk, Keszeg Anna az első helyezésünk előtt is pozitívan állt a projektünkhöz, s biztatott minket, hogy ne csak verseny legyen a Fakie, hanem próbáljunk ennél is többet kihozni belőle. Ez nyilván több tényezőtől függ, de mi is azt érezzük, hogy rengeteg van az ötletekben, akár kezdőlépést jelenthetnek későbbi saját vállalkozáshoz – mondta búcsúzóul Kőrösi Csenge. A győri fiatalok ötödéves tanulmányaikat szeptemberben kezdik az adyvárosi oktatási intézményben.

– Csenge, Virág és Levente sikere jól mutatja, hogy a tehetséggondozást érdemes magas szintig emelni, és támogatni ezeket a fiatalokat. Remélem, hogy a kollekciójuk története nem ér véget itt az első helyezéssel, s sikerül továbbvinniük remek elképzeléseiket – tette hozzá Csengeri Mária, a Győri SZC Sport és Kreatív Technikum igazgatója.