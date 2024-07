Múlt héten a döntős versenyzők részt vettek egy felkészítő napon a fővárosban, ahol profi stáb gondoskodott arról, hogy elkészüljenek a lányok fotói, illetve bemutatkozó kisfilmjei a döntőre. Profi stúdióban és a Városligetben is forgattak a versenyzőkkel. Kárpáti Rebeka csapata is velük volt a felkészítés során, többek között megtörténtek az első egyeztetések, méretvételek, hogy ki, milyen estélyi ruhát viseljen majd a fináléban. Tótpeti Lili, a 2020-as Tündérszépek verseny szépségkirálynője is segítette a versenyzőket.

Tótpeti Lili és Kárpáti Rebeka is segíti a soproni és a győri szépségeket a Tündérszépek versenyben.

Fotó: Fotó: MW-archívum

Miután a lányok megérkeztek, átadták számukra a "Tündérszépek" feliratú pólókat, majd a fodrászhoz irányították őket, aki elkészítették a kívánt frizurákat. Ezt követően a profi sminkes székébe ültek át, majd bemutatkozó kisfilmeket forgattak, és egy fotózáson is részt vettek. A program a Városligetben folytatódott, itt is rövid videókat készítettek a versenyzőkkel, és különböző jeleneteket rögzítettek a szakemberek.

Tótpeti Lili szépségkirálynő is segíti a versenyzőket

– Amíg vártunk a klipforgatásra és a fotózásra, külön szobában lehetőségünk nyílt megismerni egymást. Különleges pillanat volt, amikor a 2020-as Tündérszépek verseny győztese meglátogatott minket. Ő sok hasznos tanáccsal látott el bennünket, megosztva tapasztalatait és inspirálva minket a továbbiakra – emlékezett vissza az élményeire a soproni Magyar Dóra.

Fotózás és klipforgatás

Közös ismerkedés

Készülnek a fináléra



Vármegyénket a soproni Magyar Dóra és a győri Algács Lia képviselik a Tündérszépek 2024 fináléjában.

– Pozitívan tekintek vissza erre a napra. Egy profi stáb várt minket aznap, akik gondoskodtak mindenről. Miután elkészítették a hajunkat és a sminkünket klip forgatáson és fotózáson vettünk részt. A nap nagyon pörgős volt, csak akkor volt lehetőségünk egy kicsit megismerni egymást, amíg vártunk, hogy sorra kerüljünk a fotózáson, illetve a klip forgatáson. Mindenki kedves volt és segítőkész, nagyon jó hangulatban telt el ez a nap számunkra. Alig várom a felkészítő tábor további programjait, és persze a nagy szeptemberi finálét – fogalmazott portálunknak Magyar Dóra.

Tótpeti Lili, a 2020-as Tündérszépek verseny szépségkirálynője is segíti a versenyzőket a felkészülésben.

Fotó: MW Archívum

Algács Lia is osztotta a soproni lány véleményét. –Nagy élményt adott nekünk ez a fotózás, rengeteg új emberrel ismerkedhettünk meg. Többek között Tótpeti Lilivel is, aki segített nekünk a versennyel kapcsolatos kérdésekben, és támogatóan állt hozzánk. Az egész nap nagyon profi volt, jó volt a hangulat, és feloldódva készülhettünk a döntőre –mondta el kérdésünkre a győri Algács Lia.

A soproni Magyar Dórára, és a győri Algács Liára a nyár folyamán folyamatosan portfóliófotózások, ruhapróbák és táncórák várnak. A Tündérszépek 2024 döntőjét szeptember végén rendezik majd meg Budapesten.