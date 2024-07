A tábor nagyon népszerű a győri gyerekek körében, mindig valamilyen témakör köré épül. A legelső évben Szent László volt, aztán Mátyás király, indián, aztán Robin Hood, aztán cirkuszos, a 750-es évfordulót is megünnepelték. Mindig van egy keretjáték, de minden tábor lényege, hogy raklapokból építkeznek. Hetente 120 gyerek 12 csapatban dolgozik 3 turnusban, ahol fogadják az 50 órás középiskolás önkénteseket is, akik kipróbálhatják magukat a gyerekek között, de vannak pedagógusok, főiskolások is velük. Vannak olyan csoportvezetőik, akik 10 évvel ezelőtt gyerekek voltak náluk.

A 10. raklapos táboroknak az idén különleges a témája.

– Idén a Merre-erre? múzeum falait építjük fel, ahol rendhagyó módon foglalkozunk az őskorral és az újkorral. Elképzeljük, milyen lehetett egy őskori tini szobája, vagy milyen lehetett egy ételszállító autó, ha volt ilyen, ahol mamutcsülköket és gyűjtögetett bogyókból mindenféle fantázianévvel ellátott ételt fognak árulni. A héten megépül egy nagy mamut, egy szfinx, egy filmstúdió is, de egy londoni telefonfülkét is idevarázsolunk – mondta el Farkas Antónia táborvezető, aki azt is elárulta, hogy pénteken a szülőket egy vicces műsorral, bemutatóval várják. Bár, a tábor 120 résztvevője12 csoportban dolgozik, mégis közösséggé kovácsolódik a hét során a feladatok és a kreativ tevékenység során.