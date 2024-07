A hétvégén elstartolt az Irány a Rábaköz! programsorozat. A következő három hétvégén kézművesek, termelők, gazdaságok, múzeumok, gyűjtemények, porták várják nyitott kapukkal vendégeiket, hogy bemutassák tevékenységüket és termékeiket. Ez már a nyolcadik Irány a Rábaköz!, annak idején Vörös Bernadett, a jobaházi Kiskertem Kertészet és a Dámföldi Ökogazdaság tulajdonosa indította el a kezdeményezést.

– Az első két évben még egy hétvégére korlátozódott a program, de aztán a nagy igény miatt bevezettük a többhetes lehetőséget. Ma már több mint harminc partner csatlakozott az akcióhoz, vannak, akik összefogva, közös helyszínen várják a látogatókat. A lelkesedés töretlen, és a vendégek is nagyon élvezik a nyitott kapukat. Tavaly átlagosan egy-egy portán hetven-nyolcvan ember fordult meg a nyílt napokon. Ha összeadjuk, nagyon szép látogatási számok jönnek ki – vázolta a Kisalföldnek Vörös Bernadett.

A szervező hozzátette: a nyolcéves tapasztalatszerzés bizonyítja, hogy a vásárlók, a fogyasztók szeretnék megtudni, honnan, milyen körülmények közül kerül hozzájuk az adott termék, legyen az gyümölcs, tejtermék vagy kézműves tárgy.

– Nagyon fontos a személyes kapcsolattartás, amit egy nagyáruházban nem kapunk meg. Az a gazda, aki kinyitja a kapuját a fogyasztók előtt, sokat tesz azért, hogy népszerűsítse portékáit. Örömmel látjuk azt is, hogy a partnerek között is van együttműködés. Közösen szervezik meg a vendéglátást, vagy egymás tevékenységére építik bemutatójukat. Az összefogás szintén sokat lendíthet a munkán, és eredményeket hozhat. Továbbra is várjuk a jelentkezőket, akik szívesen csatlakoznának az Irány a Rábaköz! mozgalomhoz. Folyamatosan figyeljük mi is, hol kezdi meg újabb, eddig nem ismert termelő a tevékenységét, de az ajánlásokat is szívesen fogadjuk. Ami különleges, helyi, vagy nem is különleges, de értéket képvisel, bátran beléphet a sorba. Az Irány a Rábaköz! közösségi oldalon megtalálnak bennünket – jegyezte meg Vörös Bernadett.