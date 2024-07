Éjszakai égbolt 40 perce

Több településen ingyenes programok - Távcsöves megfigyeléssel várják a meteorokat Győr-Moson-Sopronban

Az augusztusi balzsamos éjszakákra nincs is jobb program, mint a csillagnézés. Akár amatőr szinten érdeklődünk a csillagászat iránt, akár csak ábrándos tekintettel néznénk az égboltot, a következő hetekben igazán látványos jelenségeket figyelhetünk meg, akár szabad szemmel is. De ha kicsit közelebb szeretnénk kerülni a csillagokhoz, több helyen is ingyenes programmal várják az érdeklődőket.

Három meteorraj is érkezik augusztusban. Képünkön Pércsy Kornél. Fotó: Mediaworks-archívum

Az égi jelenségek egyik leglátványosabbjával kápráztatja el a szemlélődőt az augusztusi égbolt. A hónap elején megérkezik a Perseidák meteorraj, amelyet gyakran Szent Lőrinc könnyeinek is neveznek. A Perseidák érkezésekor óránként akár 100 meteor is látható, de ez nagyban függ az időjárástól és a választott megfigyelőhely fényszennyezettségétől is. A meteorrajok közül legnépszerűbb Perseidák augusztus 12-én fogja elérni a maximumát, és szerencsés esetben sok meteort láthatunk majd. Ezt a legkönnyebb megfigyelni, ugyanis nagy számban érkeznek a meteorok és szabad szemmel is jól nyomon követhetők – mondta el Pércsy Kornél, a Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizsgáló tagja. – Közvetlenül az érkezésük előtt pedig egy másik szép csillagászati jelenséget is láthatunk majd, ha az időjárás megengedi. Augusztus 10-én a Hold és a Spica, a Szűz csillagkép fényes csillaga lesz látható az esti égbolton, viszonylag közel egymáshoz. A Perseidákat követő napon, augusztus 13-án pedig a Hold és az Antares, a Skorpió csillagkép fényes csillaga lesz látható az esti égbolton, szintén viszonylag közel egymáshoz. Pércsy Kornél azt is hozzátette, ha valaki lemaradna a Perseidákról, annak sem kell csüggednie, ugyanis augusztusban még két másik meteorraj is eléri a Földet. – Augusztus 17-én éri el a Cygnidák meteorraj a maximumát, ezen az éjjelen lesz látható a legtöbb „hullócsillag” ebből a rajból. Augusztus utolsó napján pedig a Aurigidák meteorraj maximuma lesz. Ebből a két rajból viszonylag kevés meteor várható, ezért kitartóbbnak kell lenni, hogy meglássuk őket. Ezenkívül persze bármelyik tiszta éjjel érdemes nézni az eget, mert sok szép csillag látható ilyenkor, például augusztus 26-án a a hajnali égbolton a Hold, a Plejádok (Fiastyúk), a Mars és a Jupiter is elég közel látható egymáshoz. Emellett dátumoktól függetlenül láthatunk néha egy-egy kósza hullócsillagot is. Az égi jelenségekben bővelkedő augusztusban programokkal is várják az érdeklődőket. Az „Egy hét a csillagok alatt” programsorozat keretében vármegyénkben is több helyen lesz ingyenes távcsöves bemutató. Nyitórendezvény: 08. 09., Nyúl; 08. 11., Gyirmót; 08. 13., Csanak; 08. 14., Győrújbarát; 08. 15., Csanak; 08. 16., Ravazd.

A program ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell a [email protected] e-mail-címen.További információk és a pontos helyszínek Ábrahám Csaba Androméda Közösségi Csillagászat című Facebook-oldalán.

