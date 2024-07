Bár az olimpia hivatalosan július 26-án kezdődik, a játékok szerves részét képezi az olimpiai fáklyaváltó is. Először Görögországon belül mintegy 5000 kilométert tett meg a láng, amelyet április 26-án Athénban adtak át a párizsi olimpia szervezőinek és másnap emelték a háromárbócos Belém fedélzetére. A Földközi-tengeren áthajózva május 8-án érkezett meg Dél-Franciaországba, Marseille-be, ahonnan futók ezrei vitték és viszik az olimpia helyszínére.

Kollár Zsuzsannát, a tatai amatőr sportoló egy szakaszon futhatott a fáklyával, ugyanis az ötkarikás játékokat támogató vállalat kollégái a világ minden tájáról szavazhatták meg, kik képviseljék a céget. Zsuzsanna ráadásul a vállalattól egyedüli magyarként került ebbe a nemzetközi csapatba. A tatai hölgy gimnazista kora óta fut rendszeresen.

„Az nem kifejezés, hogy nagyon izgultam a fáklyával a kezemben, és milyen megtiszteltetést jelentett ez a rövid futás! Amikor készültem, sokszor elképzeltem, milyen lesz – a valóság pedig még ezt is felülmúlta és örömmel éltem át a táv minden pillanatát. Máskor pár száz métert meg sem érzek a heti 35–40 kilométer mellett, most pedig ez lett életem egyik legnagyobb élménye” – emelte ki Zsuzsanna, akit férje és munkatársa is elkísért a helyszínre.

A tatai futótól a fáklyát Orlann Oliere francia sprinter, olimpiai sportoló vette át. Még a marseille-i érkezésnél Florent Manaudou olimpiai bajnok úszó vitte a partra a lángot, amellyel Basile Boli, a legendás futballista futhatott először francia földön. Május 9-én többek között Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke vitte a lángot a váltóban, amelynek hivatalos kapitánya a korábbi olimpiai bajnok úszó, a francia Laure Manaudou.