Táborban a katona - Vizes árokban gázolnak, kézi gránátot dobnak, célba lőnek Likócson - Fotók, videó

Megújult a Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred népszerű tábora. A korábbi évek harcos táborait most a sport váltotta fel. Rengeteg izgalmas új kihívással készültek a fiataloknak, ugyanakkor a régebbi kedvencek is programon maradtak. A héten a 15-17 év közöttiek mérik össze erőnlétüket, akiket a feladatok mellett az időjárás is próbára tesz.

Dániel Viktória Dániel Viktória

Fotó: Molcsányi Máté

Honvédségi tábor sportosan – Az idei tábor kicsit különbözik a korábbiaktól. Rakétaezredünk első alkalommal várja honvédségi sporttáborba a fiatalokat. Olyan feladatokat állítottunk össze a táborozóknak, melyek részei a katonai háromtusának és a járőrversenyeknek. Így a két hét során a fiatalok kézigránátot dobnak, terep tájékozódási versenyen vesznek részt, illetve akadálypályát teljesítenek, hogy csak néhányat említsünk – mondta el Heindl Roland százados, táborparancsnok. – A korábbi évek harcos táboraiból is visszaköszönnek elemek, mint az egészségügyi foglalkozás vagy a térképolvasás. Belekóstoltak a katonaéletbe a fiatalok. A likócsi MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred idén sportos honvédelmi táborral várja a kamaszokat.

Fotó: Molcsányi Máté Kóstoló a katonaéletből Három korosztálynak hirdették meg a tábort. Az első körben a legfiatalabbak a 12-14 éves korosztály kóstolhatott bele a laktanyai életbe, őket követik most a 15-17 évesek, a táborozást pedig a 17-18 évesek zárják majd. – A katonai pálya iránt a legifjabb korosztály a legfogékonyabb, tőlük mindenki úgy ment haza, hogy honvéd szeretne lenni, az idősebb korosztálynál már gyakoribb hogy más életpályát képzelnek maguknak. Ezért is jó, hogy a tábor keretén belül meg tudjuk mutatni a fiataloknak, hogyan működik a honvédség. Láthatják, hogy mi nem csak a felvigyázóik vagyunk, hanem katonák, valamint, hogy a tábor ideje alatt is komoly munka folyik a laktanyában. Újrázók és elsők A kedd délutáni program során a fiataloknak kiscsoportokban egymást támogatva kellett teljesíteniük az akadálypályán, ahol háló alatt kúsztak, vizesárkon gázoltak át és airsoft fegyverekkel lőttek célba.

Honvédelmi tábor sportosan - Elindult a 2. turnus Likócson Fotók: Molcsányi Máté

Berkes Kristóf már visszatérő táborozó. – Sokat beszélgetünk a katonákkal és a többi táborozóval is ráadásul a koszt is jó. Már több ilyen táborban vettem részt korábban, és tervezem, hogy jövőre, sőt az azutáni éven is visszatérek majd. Kristóf hozzátette nagyon tetszett neki az airsoft lövészet, a másik program amit nagyon vár a közös sárkányhajózás. Szabó Fanni első alkalommal vesz részt a honvédség táborában. Egy ismerőse ajánlotta neki, hogy jelentkezzen. – Szeretek új dolgokat kipróbálni és új emberekkel megismerkedni. Még csak az első napon vagyunk túl, amikor megismerkedtek egymással a csapatok, de már ezt is nagyon élveztem. Hallottam, hogy a programban szerepel egy hajózás is, talán ezt várom a legjobban.

A július 22 és 26 közötti tábor hétre, amelyet a 17-18 éves korosztálynak szerveznek még van néhány szabad hely.

