- A gyerekek velünk nőttek az évek alatt, így a mesés világot kicsit elhagyva idén a János Vitéz történetét dolgoztuk fel, ugyanis a legtöbben már középiskolások. Ezúttal nem szereplőket válogattunk, mindenki belebújhatott a hős, a huszár vagy Iluska karakterébe. A legkedveltebb rész, amikor legyőzzük az óriást, harcoltunk a medvével, majd élet vizet találtunk, amelyből kortyolva mindenki meggyógyult - sorolta az élményeket Tímea.

A vizes játékok mellett, diafilmet vetítettek, elkészítették a jelmezeket, amiből aztán divatbemutatót tartottak, de a reggeleket tornával és átmozgatással kezdték, majd jöhetett a kerekesszékes játék. János Vitéz története pedig napról napra kerekedett ki a hét végére. A kézműves foglalkozáson elkészítették Iluska csókját, melyet a legtöbben édesanyjuknak küldték haza a tábor végeztével.

Felnőtt segítők terelgették és támogatták a fiatalok minden lépését, mozdulatát. Fotó: Molcsányi Máté

Az utóbbi években az alapítvány egy napra a szülőknek is szervez programot. - Idén Az Élet Kis Virága Alapítvány Önbizalom növelde programján vettünk részt Honti Ágnes és Zörgő Sára coach szakemberek vezetésével, ami óriási lelki feltöltődést adott mindenkinek. Közösségépítő ereje volt. Nyugodtak lehettünk, mert tudtuk, hogy gyerekeink jó kezekben vannak, és nem kellett az órát figyelnünk - fűzte hozzá Tremmelné Kovács Nóra.

- Azért is fontos számomra ez az egy hét a nyáron mert a szeretet, az összetartozás, egymás segítése, az egymásra figyelés itt megvalósul. Ezt támogatóink is látják, ezúttal Eke Ramóna és a Mangó Stúdió segített, önkéntesen készítettek fotókat a gyerekekről, a programokról. A Győri Lions Alapítvány évek óta mellettünk áll, most is támogatták a tábort - emelte ki.