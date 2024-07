Idén mutatkoztak be a győri állatkertben az őrszemként figyelő szurikáták, akik azonnal közönségkedvenccé váltak. Úgy tűniknem csak a látogatók szeretik őket, de az emlősök is jól érzik magukat a kifutójukban, ugyanis nemrég kölykök születtek.

Az egyik újszülött apróság anyukájával. Fotó: Ács Tamás/ GyőrPlusz

A kolónia egy hónappal ezelőtt négy kölyökkel örvendeztette meg a gondozókat, akiket már a szemfülesek is láthatnak néha néha felbukkanni. A kicsik még csak most kezdik felfedezni a helyüket, de barátkoznak már a szilárd táplálékkal is.