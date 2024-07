Két szorgalmas állatfaj váltott műszakban dolgozik. A fecskék nappal, a denevérek éjszaka pusztítják a szúnyogokat. Igen, de csak akkor tudnak sokat elfogyasztani, ha sokan vannak. Márpedig a fecskék létszáma igencsak csökken.

A Magyar Madártani Egyesület (MME) 1999 óta vizsgálja a hazánkban élő leggyakoribb madarak számát, ezt tekintik bázisévnek. Adataik szerint a füstifecskék száma 2011-ben, az eddigi mélyponton mindössze 32,7 százalék volt, az elmúlt évben pedig 42,6 százalék. A molnárfecske állománya szintén csökkenő tendenciát mutat, tavaly 1999-hez képest csupán 48,2 százalék volt.

A fecskék fogyatkozásának oka az élőhelyek nagymértékű átalakítása és a klímaváltozás. Fecskevédelmi eszközök alkalmazásával azonban hozzájárulhatunk, hogy több fióka repülhessen ki.

– Gyűrűzési adatokból tudjuk, hogy ezek a pici, 18 grammos madarak egészen az afrikai kontinens legdélibb részére is elrepülnek, így 18–20 ezer kilométert is megtesznek egy év alatt. Egyre nő az a sivatagos rész, ahol nem tudnak táplálkozni, vízhez jutni és megpihenni, ezért nőhet az elhullott madarak száma. Itthon is átalakult a táj. Rengeteg rovarölő szert juttatunk ki a mezőgazdaságban, de a szúnyogok gyérítésére is, ami minden más élőlényre is hat. Ezenkívül a fecskék számának csökkenését okozza a háztáji állattartás megszűnése. Az istállók mint költőhelyek és táplálékhelyek is megszűntek. A füstifecske inkább a falusi környezetet szereti, a molnárfecske városiasat. Győrben a belvárosban járva egész szép molnárfecsketelepeket lehet találni. Itt sincsenek azonban biztonságban az épületek felújítása miatt. Az újfajta vakolóanyagon nem mindig tapad meg a sár, ürülékük miatt sokan leverik a fészküket is. Probléma lehet az ivóhely hiánya is – sorolta Győrig Előd, az MME Kisalföldi Helyi Csoportja elnökhelyettese.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park 2022-es Győri BatNight rendezvényén dr. Kurali Anikó kezében egy hosszúfülű denevér. Fotó: FHNP

Éjszaka pedig a denevérek fogyasztják a szúnyogokat. Azt mondják, hogy egy példány egy óra alatt ideális körülmények között ezer szúnyogot is megehet. Magyarországon 28 fajuk fordul elő.

– Nagyon sokan irtóznak a denevérektől, az ördög küldötteinek tekintik őket, pedig a keleti vallásokban szerencsehozó állatnak számítanak. Sokan attól félnek, hogy betegségeket terjesztenek, pedig nem bántják az embereket, a hazai fajok között nincsenek vérszívók, és az általuk hordozott betegségek legtöbbje nem jelent veszély az emberre. Legtöbben még nem is láttak ilyen állatot, csak hallottak róluk, de egy éjszaka során akár 6–7 faj is mozoghat a kertünkben éjjel, és hatalmas mennyiségű rovart fogyasztanak el. Az a hasznos, ha minél több denevér van a környezetünkben – szögezte le kérdésünkre Kugler Péter, a Fertő–Hanság Nemzeti Park (FHNP) természetvédelmi őrszolgálatának vezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy lakott környezetben leggyakrabban a fehérszélű törpedenevér fordul elő. Ebből 1990-ben találták meg hazákban az elsőt, azóta robbanásszerűen nőtt a számuk. Panelokban, így Győrben, Mosonmagyaróváron is, gyakran találunk alpesi denevért, amelyek 5–10 fős kolóniákban élnek, a panelek szellőzőit kedvelik. A törpedenevérfajok fő tápláléka a rajzó szúnyogok, amelyekből egy év alatt több 10 kilót is elfogyaszt egy kolónia.