A Gyermekút Módszertani Központ, amely a Családbarát Magyarország Központ keretében működik, szülőtámogató csoportokat szervez az ország különböző részein, többek között Sopronban „Szülőség” címmel.

A foglalkozások öt alkalomból állnak, ahol a csoportvezető segítségével a résztvevők megismerkednek a család működésével, a párkapcsolattal, a szülői szerepekkel, a gyermek fejlődésével, valamint érzelmi támogatást kapnak.

Az alkalmak lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a résztvevők megtapasztalhassák a többi csoporttag odafigyelését, támogatását, visszajelzését, sőt, a közös munka bepillantást enged abba is, hogy a nehéz vagy különleges élethelyzetek kezelésében mások hogyan gondolkodnak, éreznek és cselekednek.

– A szülőket nem tanítja senki arra, hogy hogyan nő- jenek fel a feladatukhoz. A cé- lunk az, hogy minél több szülőnek segítsünk azokban a kérdésekben, amelyek kihívást jelentenek a hétköznapokban, ugyanakkor hangsúlyt kap a nevelési intézményekkel való együttműködés is. A szülői szerepek megerősítésén és a belső erőforrások mozgósításán, tudatosításán is dolgozunk. A csoporttagok pedig a különleges élethelyzetek kezelésében is segítik egymást, így egy közösséggé is kovácsolódnak – mondta el dr. Kereki Judit, a Gyermekút Módszertani Központ igazgatója. Hozzátette, a foglalkozást elsősorban a kisgyermekes szülőknek ajánlják, illetve a családalapítás és a gyermekvállalás előtt álló pároknak.

– Eddig két, nyolc-kilenc fős csoportnak tartottam foglalkozást, de folyamatosan várjuk a jelentkezéseket, és december végéig érdeklődéstől függően további csoportokat is tervezünk indítani. A foglalkozás öt alkalomból áll, amelyeket kéthetente négy órában szombatonként tartok. A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara biztosítja a helyszínt, amely teljes képzési palettájával a kisgyermeknevelést támogatja. A fókuszban a szülői szerepekben való helytállás áll, és ezenkívül vannak általános témák is, mint a család fejlődése és annak rendszerszintű működése. Ahol pedig még nincs kisgyermek, tehát a családdá válás egy kezdeti fázisban van, azok a párok is sok olyan új információt tudnak elsajátítani, amivel fel tudnak készülni erre a nem kis feladatra – részletezte dr. Haász Sándor. – Még javában zajlanak a csoportfoglalkozások, de már most érezhető a program sikere és a tagok ösz- szetartása, s reményeim szerint utána közös erővel folytatják azt az utat, amin együtt indultunk el. A tagok saját problémákat is felvethetnek, és együtt értelmezik, hogy az adott helyzetben ki, mit tenne. Ez egyfajta önismereti út. Az eddigi tapasztalataim szerint visszatérő nehézség az indulatkezelés a nevelési helyzetekben. Sok kérdés érkezik a szülőktől az érdekképviseletről is, hogy szülőként hogyan érvényesíthetik saját és gyermekeik jogait egy problémás helyzetben – mondta.