A nyári hőségben mindenki szívesen megy víz közelébe felfrissülni és szórakozni. Különösen a fiatalok és kisgyermekes családok keresik ezt a hűsölési lehetőséget. Azonban ahhoz, hogy a kikapcsolódás felhőtlen maradhasson, okvetlenül figyelni kell a víz veszélyeire is.

Láng Tamás elnök és a Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesület többi tagja is kiemelten figyel a fürdőzőkre a nagy melegben. Fotó: Egyesület

– A szabad vizekben az uszodai medencékkel ellentétben a víz mélysége nem ismert. A táblákon szereplő információ is tájékoztató jellegű, a fenéken lehetnek gödrök. Különösen igaz ez a bányatavakra, amelyek hirtelen mélyülnek, az alsóbb vízrétegek pedig sokkal hidegebbek a felsőknél. Egy ilyen helyzet­­ben még egy rutinos úszó is be­­görcsölhet – hangsúlyozta Láng Tamás, a Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesület elnöke.

A Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesület tagjai ügyelnek a térség vízpartjaira, ha pedig veszélyes helyzetet, szabálytalanságot vagy bűncselekményt észlenek, be is avatkozhatnak.

Fontos tudni, hogy a megnövekedett hajóforgalom miatt a folyók átúszása életveszélyes.

– A szabad vizeken általában a fürdőzés megengedett. Ennek ellenére strandolás előtt győződjünk meg róla, hogy az adott helyen a fürdést nem tiltották-e meg. Hidak, kikötők, révátkelők és egyéb vízi műtárgyak 300 méteres körzetében a fürdőzés tilos. Ugyanígy életveszélyes a hajóúton tartózkodni is, ezért például a hajózásra alkalmas nagyobb folyók átúszása rendkívül veszélyes és szabályellenes is – hangsúlyozta Láng Tamás egyesületi elnök. Kiemelte: a folyókon erős lehet a sodrás, gyakran a mederben fekvő, ámde nem látható tárgyak örvényeket hozhatnak létre. Sőt, ezekben elakadva komoly sérüléseket szerezhetünk, súlyos esetben pedig ez akár fulladáshoz is vezethet.