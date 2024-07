A csornai születésű fiatal Koszonits Patrik múlt héten indult útra országot átszelő 400 kilométeres útjára Fülessel a szamárral. Mint korábban írtuk élménydúsak voltak az első napok. Ez a hét szerencsére nem tartogatott újabb váratlan kalandokat, különleges találkozásokat azonban annál inkább.

Patrik és Füles csacsi úton Soltra.

Forrás: Ott vagyunk már? Facebook oldal

A páros hétfőn Soltvadkertről indult, Kiskőrösre érve pedig a település polgármestere látta vendégül ebédre. Sőt még a helyi fürdőbe is meghívták, hogy egy csobbanással felfrissítse magát, Füles pedig az árnyékban pihenhetett. Másnap pedig a település lovas tanyáján marasztalták egy egész napos programra, Füles pedig összebarátkozhatott a helyi szamarakkal. Szerdán Akasztón várták őket édes finomsággal. Dunatetétlen és Solton is sokan gyűltek össze, hogy megismerhessék Patrikot és megsimogathassák fülest, egy kecskeméti autószalon felajánlásának köszönhetően pedig egy új kamerát is kaptak. Ezt Patrik magára tudja csatolni, így könnyebben videózhat és nem kell félnie attól, hogy Füles esetleg újra kirántja a kezéből a vezető szárat egy esetleges ijedség miatt.

Patrik jó úton halad a szamarak népszerűsítésével. Az emberek előre érdeklőnek, hogy mikor találkozhatnak felük egy-egy településen.

Forrás: Ott vagyunk már? Facebook oldal

Néhány követő kifejtette abbéli aggodalmát, hogy Füles, hogy bírja a hőséget. Patrik mindenkit megnyugtatott, hogy Füles kiválóan van.

A házi szamarak származási helyüket tekintve elsősorban Észak-Afrikában, a Közel Keleten és Dél-Európában fordulnak elő a legnagyobb számban, az örge kontinens északi országaiban nem is nagyon találkozhatunk velük, mert a hideg-nedves időjárást kevéssé tolerálják.

A hét végére Patrik módosította kicsit az úti tervét, ugyanis meghívást kaptak egy szamár farmra, ahol közel ezer állat él. Ez egy különleges lehetőség, ahol Patrik nagyon sok hasznos tanácsot szerezhet saját szamár rezervátumának megalapításához.

Patrik kalandjairól részletesebben értesülhetnek az Ott vagyunk már facebook oldalon, illetve youtube csatornán.