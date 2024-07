Győr

ZENE

Follow The Flow-koncert

07. 13., szombat, 21.00 Dunakapu tér

A Follow The Flow napjaink egyik legnépszerűbb magyar együttese. Fura Csé és BLR párosához 2018-ban csatlakozott Szakács Gergő. A trió azóta megállíthatatlan. Az erős hiphopgyökerekből táplálkozó popdalokat készítő együttes 2019 májusában kiadott első önálló albuma, a Nem tudja senki pár hónap alatt aranylemez lett. Emellett az Anyám mondta, a Maradok távol és a Porszem is rendkívül népszerűvé vált. A közönségsiker mellett számos szakmai elismerést is kaptak: 2018 novemberében a Follow The Flow-t választották az MTV EMA hazai győztesévé, a Petőfi Zenei Díj és a számos Fonogram-jelölés mellett sokszoros arany- és platinalemezek sorakoznak az együttes vitrinjében. A Follow The Flow tömegeket vonz valamennyi nagy hazai fesztiválon, nem lesz ez másként Győr nyáresti koncertjén sem!

Esőnap: július 14., 21.00 óra

A program ingyenes.

Udvari koncertek

07. 12., péntek, 19.00

József Attila Művelődési Ház (Móra F. tér 1.)

Az Udvari koncertek keretén beül Hagen Orsolya és a Hungarian Salon Band zenél.

A belépés ingyenes!

Esőhelyszín: a művelődési ház színházterme. További információ: +36-96/421-740, [email protected]

100 Tagú Cigányzenekar

07. 14., vasárnap, 16.00 Nagyboldogasszony-székesegyház

A 100 Tagú Cigányzenekar kamarazenekarának „misszió” templomi koncertje

A világhírű 100 Tagú Cigányzenekar újra Győrben! A Hungarikum- és Magyar Örökség-díjas társulat sztárzenekara nagyszabású koncertet ad a Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A 30 fős sztárzenekar a társulat legkiválóbb szólistáit és muzsikusait vonultatja fel, élükön Lendvai Csócsi József sokszorosan kitüntetett főprímással. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció: www.100tagu.hu

CSALÁDI

Csimpánzok világnapja

07. 12., péntek, 10.00–16.00 Xantus János Állatkert

A Jane Goodall Intézet a győri Xantus János Állatkerttel, és a Jane Goodall’ Roots & Shoots Hungary csapatával közösen várja az érdeklődőket a csimpánzok világnapja alkalmából 10 és 16 óra között családi programokkal, játékokkal.