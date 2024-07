Az MCC Középiskolás Programja (KP) is népszerű volt a fiatalok körében, az idei felvételi időszakban több mint 600 középiskolás diák nyújtotta be jelentkezését. Az intézmény Egyetemi Programjában pedig még mindig tart a felvételi időszak: az MCC hat képzési központja (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Pécs) augusztus 8-ig várja a középiskolai tanulmányaikat most befejező diákok jelentkezését. Az MCC-ben jelenleg több mint 7600 diák tanul 28 képzési központban, tíz éves kortól egészen a doktori fokozat megszerzéséig. Hatalmas érdeklődés mellett, rekordszámú jelentkezővel zárult a FIT Program legutóbbi felvételi időszaka. Kárpát-medence-szerte csaknem 3200, negyedik osztályos általános iskolás diák pályázott a programban való részvételre. A jelentkezéseket átgondolt, jól felépített és széleskörű toborzó munka előzte meg, amelynek eredményeként idén már ezer fővel többen adták be jelentkezésüket, mint a tavalyi évben.