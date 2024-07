– Nagyon megtisztelő volt számomra, és fantasztikusan éreztem magam a Színpadra fel! zsűrijében. Ráadásul nem először nézhettem testközelből a tehetségeket, hiszen tavaly is a program bírái között voltam. Idén sem volt könnyű dolgunk, még úgy sem, hogy zsűritársaimmal azért nagyrészt mindenben egyetértettünk –fogalmazott portálunknak az eseményt követően. Rockmilady – Levették a lábáról a rejtett tehetségek!

Rockmilady – A Győri Rotary Fröccsnapok zárónapján, vasárnap ő is színpadra állt, és fergeteges koncerttel lepte meg a programra látogatókat.

Fotó: Nagy Gábor

A tehetségkutató első helyezettje a Levelező Tagozat formáció lett. Az együttesben zongorán Molnár Mátyás Benedek, basszusgitáron Barta Ábel Nándor, a doboknál Kocsis András, gitáron pedig Rum Dániel játszik. A zenekar frontembere, egyben énekes pedig Kiss Anna Luca. A Színpadra fel! tehetségkutatóra elsősorban pop, rock és alternatív dalokkal érkeztek, amelyekben a jazz, és a latin stílus is megjelent.

A második helyezett a Fekete Hold lett, a harmadik helyezett pedig a Joulence formáció érdemelte ki. A Dj kategória győztese Dj. Roll R lett, ő a szombat esti Republic koncert után keverhette a lemezeket a programra kilátogatóknak.

– Szuper produkciók érkeztek be, és remek előadásokat láthattunk a színpadon. Nem volt könnyű a döntés, mert sokféle művészeti stílus, alkotás került a színpadra. A helyezettek között is sokféle stílust hallhattak az érdeklődők. Mindenképpen fontos volt számunkra az, hogy valaki egyéni produkcióval érkezzen, persze nem volt kizáró ok, hogy feldogozást hozzanak a színpadra. Engem elsősorban a színpadi jelenlétettel, a szöveg,- dallamvilággal, valamint a technikai felkészültséggel lehet levenni a lábamról. Ez több versenyzőnél is így volt, szóval nagyon boldog voltam – mondta el Rockmilady.

Fotó: Nagy Gábor

A Győri Rotary Fröccsnapok a jótékonyság jegyében telt, és a vetélkedőnek is olyan díjai voltak, amelyek ugródeszkaként segíthetnek az előadóknak.

– Mind a pénzjutalmak, és a videóklip készítés is hatalmas segítség tud lenni, akár technikai beruházásokra, a klippel pedig vizuálisan is meg tud majd jeleníteni egy dal ötletet a nyertes, ami ugyancsak fontos lehet a karrierjük szempontjából –részletezte.