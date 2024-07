– Egyesével rajzoltam le őket. Nem tudtam hol adjam át, ezért úgy döntöttem, hogy felutazom a fővárosba, a rádió stúdiójához. Éjjel 2-kor keltem, hogy és elindultam, hogy az adás kezdet előtt, reggel 6 előtt odaérjek az épület előtti parkolóba. Itt először Ferivel találkoztam, aki meg is köszönte, a rajzot, és megjegyezte, hogy milyen kitartó vagyok, hogy képes voltam emiatt éjjel felkelni és utazni. Aztán Janival is találkoztam, Balázzsal viszont nem tudtam. Aztán a rádióadásba szóba is jöttek a rajzok, hogy milyen ajándékot kaptak a fiúk. Balázs viccelődött, hogy ő nem találkozott velem, és ha már elmentem emiatt Győrből, süthettem volna nekik almás pitét. Hallottam az adásban, hazajöttem és elkezdte, almás pitét készíteni. Másnap, ugyanúgy éjjel kettőkor keltem, és elvittem nekik a süteményt, majd a parkolóban leptem meg vele Balázst és a többieket –emlékezett vissza Tibor.

Rajzok a sztároknak

Jótékonysági kiállítások

A mottó: adni jó!

Hozzátette: nem rajzolok naponta, van amikor hetekig, de folyamatosan gondolkodom, hogy kiket tudnék még megörökíteni.

Figyelem a sztárokat, különösen akkor ha vármegyénkbe érkeznek, és ha már itt vannak a közelben egy-egy fellépés kapcsán, akkor meglepem őket.

A győri fiatalember örömmel rajzol. Volt már kiállítása is, két jótékonysági. Az egyikkel a Gézengúz Alapítványt – akik beteg gyermekekkel, és koraszülöttekkel foglalkoznak – támogatta, a másikkal pedig az Országos Mentőszolgálat egyik alapítványát. A mottója: „Adni jó!”.