„Nagy hangsúlyt fektettünk az e-sport-lehetőségekre, amelyek népszerűnek bizonyultak a hallgatók körében. Az érdeklődők az e-sport-arénában, illetve a kamionunkban kipróbálhatták szimulátorainkat és játékkonzolainkat, valamint egy drónfocijátékban is részt vehettek. Mindezek pályaorientációs célokat is szolgálnak, hiszen számos érdeklődővel beszéltünk, aki a jövőben nálunk szeretné folytatni tanulmányait. Természetesen sok jelenlegi hallgatónk is megfordult nálunk, itt otthon érezhették magukat” – tette hozzá Nagy Zsolt, a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) e-sport-szakosztályának vezetője.

Érdekesség, hogy a fesztiválon a Széchenyi-egyetem három hallgatója is fellépett előadóként: a jogász szakos Neubauer Zsolt (Vox Vortex) a DiákHitel rendezvénykonténer színpadán, a Kollégiumi Stúdió tagja, a közösségszervező szakos Varju Vilmos (BassCrowz) az Óbudai Egyetem standjánál, míg a kereskedelem és marketing alapképzésen tanuló Várnai Márton (Varning) a Jägermeister Bar közönségének zenélt.