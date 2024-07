Siklódy Ferenc hozzátette, mindig is szíve vágya volt eljönni a győri művésztelepre.

– Amikor egy éve egy csíkszeredai kiállításon megismerkedtem Pápai Emesével, ajánlottam magamat, és nagy örömömre idén meg is hívtak.

Rájöttem, hogy délután, estefelé tudok a legjobban alkotni, tegnap is éjfél után mentünk haza. Otthon is van saját műhelyem, de az itteni felszerelés és a közösség, az, hogy régi ismerősökkel és új arcokkal egyaránt találkozom, ezek adnak pluszmotivációt. Néhány nap múlva sietek haza Gyergyószárhegyre, ugyanis a mi művésztelepünk idén ünnepli az ötvenedik évfordulóját, amire különprogrammal készülünk.