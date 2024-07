A település egyik legszebb utcájának, a Gyümölcsös utcának a lakói immáron negyedszer gyűltek össze a hétvégén, hogy jó kedélyűen beszélgessenek, mulassanak egy utcabál keretein belül.

De miért Csót? A válaszért egészen az első világháború idejére kell visszaugranunk – mesélte Suri László. A Veszprém megyei Csót településen akkor működött egy lengyel–olasz–orosz hadifogolytábor (Drótkert), mely később a román hadsereg elől menekülők gyűjtőtábora, legvégül pedig a hazatérő leszerelő katonák tábora lett. Az I. világháborúból hazatérő kiliti katona meglátta a szülőfalujában végbement változásokat – ebben az időszakban alakították ki Dunakilitin az új építési területet, a kimért birtokokat egészen egyszerűen dróttal, netán szögesdróttal vették körül, s felkiáltott: „Gyerekek, ez olyan, mint Csót!” – emlékezve a csóti táborban látottakra. Így lett hát a Gyümölcsös utca Drótkert (Csót), amit egy fénykép is igazol, melyet 1954. július 17-én, a Duna áradásakor készítettek.

– Az utcánk nagyon összetartó közösség, így gondoltuk, mindenki jól érezné magát egy utcabálon. A lakók remekül szórakoztak már először is, azóta pedig próbáljuk fokozni az izgalmakat, így a gyermekek részére játszórészt alakítottunk ki, s ízletes zúzapörkölt és babgulyás is készült – mondta Hajósné Vájlok Viola szervező.

Hozzátette még: – Több szlovák család is lakik a Gyümölcsös utcában, így nekik is remek lehetőség, hogy megismerhessük egymást. Mi, szervezők mindig azon agyalunk, hogy milyen programokkal lehetne még színesebbé tenni „Csótot”, így a téli időszakra is vannak már terveink, és reméljük, sokszor megszervezhetjük még az utcabált.