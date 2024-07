A horgászversenyre negyvenketten neveztek, ők a hétezer forintos nevezési díjat adományként adták – többen efölötti összeggel támogatták a közös célt. Nyolc főzőcsapat ragadott fakanalat és főzött finomabbnál finomabb ételeket a halászlétől a lecsón keresztül a bolognai spagettiig. Ezeket szombaton délután 4 órától lehet megkóstolni. Érdemes tehát kilátogatni, hiszen a finomságok mellett jótékonykodni is lehet. Játszóházat tart a MIHE és tűzoltóautó-simogató is várja a gyermekeket.

– A rendezvény bevételét életmentő eszközökre fordítjuk: tervezünk egy defribrillátort beszerezni, melyet egy mindenki számára jól elérhető helyre tennénk. Továbbá EpiPen készítményeket is vásárolnánk a bölcsődének, óvodának és iskolának, mely allergiás tünetek esetén nyújt gyors segítséget, amíg a mentő ki nem érkezik. A horgász- és főzőverseny teljes bevételét erre a célra fordítjuk – emelte ki Kocsis Péter.

A Nagybányató környékét rendszeresen és nagyon szívesen használják a falubeliek piknikezésre, főzésre.

– A Nagytó a változatos halfaunája miatt különleges, így foghatók itt a finomszerelékes horgászok örömére matuzsálem dévérek, vannak compók, sok ponty és amur. Szerencsére eljutottunk arra a szintre, hogy halfogás nélkül senki nem tud megúszni nálunk egy pecát, azaz horgászélmény nélkül senki nem tér haza egy alkalommal sem – fűzte hozzá Kocsis Péter, aki szerint évente öt alkalommal is telepítenek halakat a három és fél hektáros vízbe. A halak védelmében egyébként most csak a pontyokat, amúrokat és kárászokat mérlegelték. A horgászok örömére gyakran akadt nagyobb hal a horogra, többet sikerült is lencsevégre kapnunk. A tavon egyébként az egyesület három hetente, havonta szervez versenyeket.