Ebben az évben több mint 550 gyermek jelentkezett, és bár többségük csak néhány hetet tölt el a napköziben, vannak olyan diákok is, akik mindegyik héten részt vesznek a programokon. A tapasztalatok szerint leginkább az alsó évfolyamos tanulók szülei élnek ezzel a lehetőséggel

- tudtuk meg Marek Jánostól, a Soproni Tankerületi Központ igazgatójától.

A napközi részvétele minden soproni gyermek számára ingyenes, a csoportokat jellemzően az adott iskola diákjaiból állítjuk össze, figyelemmel az optimális csoportlétszámra

- tette hozzá.

A nyári napközi programjainak összeállítása már jóval a szünet előtt megkezdődik, a szervezésénél figyelembe veszik az iskola saját arculati elemeit is, például a művészeti és sporttevékenységek köré szerveződnek a foglalkozások. Az idei évben is rengeteg különleges program és kirándulás várja a gyerekeket. Az iskola a helyi szervezetekkel és intézményekkel, például a Soproni Múzeummal vagy a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal is együttműködik, így biztosítva, hogy a gyerekek változatos és élménydús napokat élhessenek át. A napközi teljes ideje alatt a gyermekek felügyeletét pedagógiai végzettséggel rendelkező szakemberek látják el, akiket segítő asszisztensek támogatnak. A speciális igényű csoportok esetében több pedagógus is foglalkozik egy-egy csoporttal, így biztosítva a gyermekek biztonságát és a programok zökkenőmentes lebonyolítását.

Labda, kártya, társasjáték, a négy fal között is gyorsan telik az idő Fotó: Máthé Daniella

Azt gondolom, hogy a napközi nemcsak a gyermekek szórakoztatását szolgálja, hanem fontos közösségépítő szerepe is van. A változatos programok és kirándulások lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek új barátságokat kössenek, együttműködjenek és közösen éljenek át új élményeket. A különböző tevékenységek során fejlesztik a kreativitásukat, a mozgáskoordinációjukat és a szociális készségeiket is. Remélem az idei nyár is örök emlék marad mindnyájuknak

- zárta gondolatait Marek János.