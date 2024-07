A soproni Farkas Editet a legtöbben kutyatrénerként ismerik, kezdetben maga sem tervezte, hogy kisállatpanziót működtet, azonban idővel egyre több hozzá járó gazdi bízta rá tréning alatt álló négylábúját. Az évek múlásával végül megnyitotta RENI Kutya és Macskapanzió névre keresztelt vállalkozását. A sikere azt is mutatja, hogy az idei nyárra már nincs is szabad kapacitása.

Farkas Edit saját kutyái mellé fogad a panzióba más gazdik ebeit.

Tanítványokból panziólakók

- A tanítványaim kezdtek el megkérni, hogy vigyázzak a kutyáikra, amikor elmennek nyaralni. Korábban a tanítás mellett egy ausztriai panzióban dolgoztam, ahonnan számos tapasztalatot szereztem így nem volt újdonság, amikor két éve megnyitottam a sajátomat - idézte fel a kezdeteket Farkas Edit oktató, aki 2018 óta foglalkozunk kutyákkal trénerként.

- Kis létszámmal dolgozom, maximum hat ebet tudok fogadni a saját három kedvencem mellé. Fél 5 kor kelünk, az udvaron kezdődik a nap, ahol elvégezhetik a dolgukat, az etetést követően pihennek a panzió lakói. Mivel üdülő övezetben lakom, 8 óra előtt nem randalírozhatnak, viszont a nap további felében a játéké a főszerep. Van egy kisebb medence is kialakítva nekik, hogy a forróságban le tudják magukat hűteni - részletezte Edit.

Farkas Edit egyik kutyájával.

- A nyári vakáció alatt is lehet oktatást igényelni. Amíg az egyik kutyával foglalkozom, addig a többiek a boxban várnak. Változó ki mennyi időre utazik, van aki csak egy-két napra megy el, viszont van két olyan kutyus is, akik egy évben kétszer három hónapot töltenek nálam. Már-már a második otthonukként tekintenek a panzióra - fejtette ki a szakember, akinek szeptemberig nincs is üres helye.

Kozmetikából kutyanapközi

Hasonló a helyzet a Szigetközi Morzsi Kutyanapközi és Kisállatpanzióban is Puhl Ritánál, csak augusztus végén van néhány szabad kapacitása. Tizenhat éve Győrújfalun kutyakozmetikusként dolgozott, majd Edithez hasonlóan a vendégek elkezdték rábízni a nyári szünidő alatt kisállataikat.

- Kilenc éve annak, hogy megnyílt a Morzsi Kutyanapközi és Állatkozmetika. Utóbbin már kevesebb a hangsúly. Tizenöt négylábút szoktam általában fogadni a panzióban, plusz a napköziseket. A legtöbbjük törzsvendég, évről-évre visszajárnak hozzám. Idéntől elkezdtem az ebeken kívül más kisállatokra is vigyázni: macskákat, nyuszikat is fogadok - mondta el Puhl Rita a szigetközi panzió tulajdonosa.