Itt a nyári szünet, ilyenkor érkezik a legtöbb turista Sopronba. Ebben az időszakban a városnéző kisvonatok is gyakrabban közlekednek. A Fő térről naponta többször kétféle városnéző programot indítanak. A túrán átfogó képet adnak Sopronról, és ötleteket a felkeresendő nevezetességekről. A belvárostól távolabbi, gyalog nem bejárható helyszíneket is bemutatják.

A körutazás időtartama hozzávetőlegesen egy óra. Az idősebbek és a kisgyermekes családok is gyaloglás nélkül, kényelmes tempóban ismerhetik meg a nevezetességeket, miközben a panorámás, nyitott kocsikból nézelődhetnek, fotózhatnak és videózhatnak.

A lővereki szállodáktól mindennap 10 órakor indul kisvonat a belvárosba. Az utazás megszakítható és későbbi járattal folytatható. A megállóhelyek és további részletek itt találhatók.