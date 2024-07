Hatalmas összefogás alakult ki a vállalkozás körül. Az ambiciózus tervről már a kisalföld.hu is hírt adott. Most már a pontos útvonal is meg van:

Patrik és Füles tervezett útvonala kékkel jelölve a térképen. A cél, hogy javuljon a szamarak megítélése, egy nap pedig egy rezervátumot is létrehozzanak nekik.

Forrás: Ott vagyunk már? Facebook oldal

A rengeteg jó tanács mellett magánszemélyek és önkormányzatok is sátor- és tisztálkodási hellyel segítik a kalandorokat.

A tervek szerint negyven megálló hely lesz útjuk során, Győr-Moson-Sopron vármegyébe Vág lesz az első ilyen, ezt követi majd Edve, Beled és a végállomás Kisfalud. Szeretettel látnak mindenkit, aki akár csak néhány méter erejéig is szívesen csatlakoznak hozzájuk.

A 400 kilométeres túra 40 megállója: