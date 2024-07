10 éve – Nászajándék az otthonnak

Dr. Nagy Erzsébet orvos és férje, dr. Peter Nussbaumer svájci sebész külföldön és Sopronban is tartott lakodalmat. Nászajándékul pénzt kértek, amiből a Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthona lakóit örvendeztették meg.

A házaspár – többek között – vadonatúj háztartási műszaki eszközöket és konyhai berendezéseket, hajszárítókat, ágyneműket, valamint porszívókat vásárolt az intézmény számára több mint egymillió forint értékben.

A Kisalföld szeretetakciója tavaly decemberben segítette az otthont. A határokon átnyúló jóság kézzelfogható megnyilvánulását tapasztalták nemrég a Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthona gondozottjai.

A soproni származású, Svájcban élő orvosnő, dr. Nagy Erzsébet férjével, dr.Peter Nussbaumer sebésszel az esküvőjükre nászajándékul kapott pénzből vadonatúj mosó-és mosogatógépeket, hűtőszekrényt, konyhai berendezéseket, mikrohullámú sütőket, vízforralókat, konyhai grillsütőket, hajszárítókat, hajvágókat, porszívókat vásárolt az intézmény számára.

Körültekintően jártak el, mert tudták, a gondozott gyermekek közül sokan csak pépes eledelt fogyaszthatnak, ezért turmixgépek is bekerültek a meglepetéskollekcióba. Ezen túlmenően új matracokat, lepedőket, ágyneműket is beszereztek az otthonnak. A nászajándék több mintegy millió forintjából így is maradt bő százezer forint.

20 éve – Egy napra határátkelő lett Gönyű

A tiszteletre méltó hajós elődökre kiállítással és reggeltől estig tartó kötetlen vigasságokkal emlékeztek nemrég Gönyűn, a Duna napján. Az ünnepnapon a település és a folyó túlsó partján fekvő Kolozsnéma között sétahajó szállította a turistákat – idén először vámtiszt nélkül.

25 éve – Régiségárverés Győrött

Jótékonysági árverést rendezett nemrég Győrött a Dunakapu téri régiségvásárt szervező cég. Mint Németh István ügyvezető igazgató elmondta, a befolyt összeget a Petz Aladár Megyei Kórház gyermekosztályának nemrég működő intenzív részlege kapta. Körülbelül húszezer forint gyűlt össze az árverésen, ahová főként hollóházi vagy Zsolnay-porcelánokat, régi pénzdarabokat, festményeket hoztak a kereskedők és magánszemélyek.