Hegyi Tamás megismerve a hegyeshalmi óvodás történetét, felajánlotta, hogy ezúttal napraforgók értékesítésével járulna hozzá a kislány gyógyulásához. A máriakálnoki farmon először lehetett szedni a csodás nyári virágból, melyből több fajtát is kínáltak az érdeklődőknek.

A Példa Egyesülettel karöltve hirdették meg a jótékonysági virágvásárt. Sokan kifejezetten azért jöttek el a programra, hogy a kislány gyógyulásához támogatásukat adják, és sorra szedték a hatalmas napraforgócsokrokat. Az eseményre többen jöttek Hegyeshalomból is: a kislány óvodájából az intézményvezető, óvó nénije és óvodás társai is szüleikkel. Mint megtudtuk, Hegyeshalom is készül egy jótékonysági koncertre július 31-én 18 órakor a helyi közösségi házban, ahol például az óvónők is fellépnek.

A kétórás nyitvatartás alatt 110 ezer forint gyűlt össze Lili javára.