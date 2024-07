– Nagy divat a légkondicionáló, elsődlegesen azonban figyelnünk kell rá, hogy rendszeresen legyen kitisztítva. Nem olcsó karbantartani, de sokkal jobb, mint ha kezelnünk kellene egy nagyon súlyos betegséget, amit elkapunk miatta. Arra is célszerű figyelni, hogy amikor beülünk az autóba, vagy hazaérünk, ne fagyasszuk le magunkat a légkondival. Ha kint 35 fok van, akkor legfeljebb 24–25 fokig vegyük le a hőmérsékletet. A nők közül ugyanis van, aki érzékenyebb a hűvösre, és könnyen fel is fázhat. Ne üljünk közvetlenül a készülék nyílása alá, hiszen ha a munkahelyünkön napi nyolc órában zúdul ránk a hideg levegő, akkor könnyen meg is betegedhetünk, illetve ízületi fájdalmaink keletkezhetnek – mondta el a tudnivalókat dr. Máté Csongor háziorvos.

– Ha tudjuk, hogy meleg- vagy hidegfront idején fejfájásunk lesz, legyen nálunk fájdalomcsillapító, illetve sok folyadék, ha lehet, jeget is tegyünk bele – osztotta meg lapunkkal dr. Máté Csongor.

Fotó: Csapó Balázs

Hűvös otthon, lenge ruha

A doktor az időseknek, akik krónikus betegséggel is küzdenek, azt szokta javasolni, hogy a reggeli órákban, de legfeljebb délelőtt kilenc-tíz óráig intézzék el ügyeiket, a piacozást és a bevásárlást. Emellett nyáriasan öltözzenek, hogy megelőzzék a rosszullétet.

– Az otthonunkban sötétítsünk be, engedjük le a redőnyöket, és próbáljunk meg inkább ventilátort használni, amit tanácsos forgó mozgásra állítani, és ne üljünk közvetlenül az eszköz elé. Az ablakokat is tartsuk zárva napközben, hogy hűvös levegő maradjon a lakásban. Léteznek kifejezetten vizet permetező ventilátorok is, aki érzékeny a légkondicionálóra, annak inkább ezt ajánlom – tette hozzá.

A szabadban fontos a fizikai védelem és a sok folyadék

A háziorvos azt tanácsolja, ha kimegyünk a természetbe, viseljünk széles karimájú kalapot vagy kendőt. Délelőtt tizenegytől délután három óráig lehetőleg ne napozzunk, és védekezzünk a magas uv-sugárzás ellen, kenjük be magunkat naptejjel. Nagy veszélyt jelent ugyanis a bőrrák, folyamatosan emelkedik az ilyen esetek száma. Kánikulában hordjunk lengébb ruhákat, ezzel is segíthetjük, hogy bőrünk szellőzzön – hangsúlyozta a háziorvos. – Ha lehet, a legforróbb időszakban inkább tartózkodjunk zárt térben – tette hozzá. – Ha mégis a szabadban kell dolgoznunk, igyunk védőitalt, hogy ne száradjunk ki, mert akkor fejfájásunk lehet és kieshetünk a munkából. Az utcán közlekedve a különböző helyeken elérhető vizesblokkok, párakapuk is segíthetnek átvészelni a kánikulát. Megoldás lehet az is, ha betérünk egy bevásárlóközpontba egy kicsit lehűlni.