A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara a több évtizedes hagyománnyal bíró nyári továbbképzés hagyományaira építve 2021-ben két féléves szakot indított a diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító pedagógusoknak, amit azóta 74-en végeztek el. Az intézmény számukra idén először tart mikrotanúsítványt nyújtó módszertani mesterkurzust, amely július 7. és 12. között jelenléti formában zajlik, majd az őszi félévben online feladatokkal folytatódik. A képzésre Németországból, Írországból, Svájcból, Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Ausztriából, az Egyesült Államokból, Kanadából, Argentínából és Ausztráliából összesen 21 tanulni vágyó pedagógus érkezett Győrbe.

A megnyitó ünnepségen dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette: a hétvégi magyar iskolák nem csupán a tanulás fontos helyszínei, hanem a diaszpórában élő magyarság megmaradásának nélkülözhetetlen elemei, ezért a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa működésüket és segítse az oktatókat. Köszönetet mondott a mesterkurzus szervezéséért a Széchenyi-egyetemnek és az Apáczai-karnak, a résztvevőkhöz pedig azzal fordult: „önök minden nap tesznek azért, hogy a magyar fiatalokat közelebb hozzák gyökereikhez, anyanyelvükhöz és nemzeti kultúrájukhoz”.

Dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese azt hangsúlyozta: az intézmény stratégiai célja, hogy helytálljon a globális színtéren, mert csak így tud hozzájárulni Magyarország sikerességéhez. „Ennek érdekében kutatásaink jelentős részét angol nyelven folytatjuk, folyamatosan erősítjük nemzetközi kapcsolatrendszerünket. Győri és mosonmagyaróvári campusainkat ma már valódi interkulturális légkör jellemzi, köszönhetően annak, hogy nemzetközi hallgatóink száma megközelíti az ezret. Emellett ugyanakkor tudjuk és valljuk, hogy a magyar nemzet megmaradása nagymértékben függ a magyar nyelv és kultúra tanításától, átadásától – emiatt célunk az is, hogy a magyarság társadalmi fejlődésére is pozitív hatást gyakoroljunk. Ezzel a képzéssel azt kívánjuk elősegíteni, hogy a diaszpórában élők akár több generáció múltán is értsék és beszéljék csodálatos nyelvünket, és tisztában legyenek azzal, hogy nemzetünknek milyen jelentős történelme és gazdag kultúrája van” – fejtette ki. Hozzátette: az egyetem rendkívül fontosnak tartja a magyar nyelv és kultúra átadását a nemzetközi hallgatók körében is, ezért indították el számukra a két féléves „Magyar nyelv és kultúra” kurzust, a Magyar Nyelvi Mentorprogramot, a Magyar Filmklubot és a Magyar Klubot.