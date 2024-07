Lefektettek közel 7 kilométer fóliát, hogy a tőközöket ne kelljen kapálni, mert nehéz munkaerőt találni. A sorközöket mulcsozással kezelik. Minden egyes tőhöz takarékosan automata öntöző csepegteti a vizet és a tápanyagot, így az aszályos időkben is jól növekedhetnek a növények.

Az ültetvény most is látványos. Különböző fejlődési szinten vannak a kis pálmák, találhatók 30, de már 60–80 centis kínai kenderpálmák is, bár igazán pár év múlva lesz nagy látványosság, amikor megerősödnek a csemeték.

A kis pálmafák addig a szabad földön növekednek, míg el nem érik a megfelelő méretet, akkor aztán cserépbe kerülnek és jövőbeni otthonukra várnak. Lehet őket majd cserépben tartani, vagy ki is lehet ültetni, hiszen csak a tartós hideggel lehet probléma, de akkor takarást kell alkalmazni megvédésükre. Emiatt az utóbbi évek tapasztalata alapján nem kell túlságosan aggódni, már nálunk is enyhébbek a telek.

Még pár év, aztán egész pálmaerdőben lehet hűsölni a kunszigeti oázisban.