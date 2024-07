„Önkormányzatunk támogatja a helyi fiatal családokat. Legutóbb bevezettük a baba- mama csomagot” – mondta Maglóca polgármestere, Drobina Gyula. Minden család, ahol gyerek születik, ajándékba baba-mama összeállítást kap, amiben a csecsemő gondozásához szükséges felszerelések vannak. Egyet már át is adtak.

Az első maglócai baba-mama csomagot Blazsán Hilda Erzsébet családjának adta át Drobina Gyula.

Forrás: Önkormányzat

– Ha kismértékben is, de ezzel is segítjük a szülőket a picik ellátásában – tette hozzá Drobina Gyula. – Szuper dolgok vannak a csomagban, és azt hiszem, mindenkinek jól jön a figyelmesség. Az első dobozt már kivittük, hamarosan a következő baba is megszületik, aztán várjuk már a harmadikat.

A községvezető örömmel újságolta, hogy amikor tíz évvel ezelőtt polgármester lett, 89 volt lélekszám, és a közelmúltban született Maglóca 139. lakója. A jelentős emelkedés persze nem csak a születéseknek köszönhető. Többtucatnyian költöztek és telepedtek le a községben.

– Sok fiatal jön a környező településekről, de az ország távolabbi pontjairól is érkeznek lakóink. Többségük jóravaló, dolgos ember, vonzó a falunk nyugalma, de a közeli Ausztria miatt is többen választottak bennünket. Érdekesség, hogy német és osztrák állampolgárok közül is többen jelentkeztek be állandó lakosnak. Az érkezők többségével szót értünk, de vannak, akiknek még gondot okoz az együttélés szabályainak betartása. Igyekszünk rájuk is hatni – jegyezte meg.

Drobina Gyula kiemelte, hogy létezik Maglócán letelepedési támogatás is. A faluban otthont teremtők százezer forintot kapnak. Húsvétkor és karácsony előtt a 14 éven aluli gyermeket nevelő családok 15–20 ezer forintot kapnak gyermekenként. Van iskolakezdési támogatás is, abból a középiskolások is részesülnek.