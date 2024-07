Szany ad otthont a gólyafesztiválnak, nem véletlenül, hiszen itt van a Dunántúl második legnagyobb gólyapopulációja is, tizenhat fészekkel. Idén nyáron harminc gólya gyűrűzésében, oszlopról való leemelésében és biztonságos visszahelyezésben segédkezett az E.ON.

A szanyi kisgólyát sikerült kimenteni a fészekből. Fotó: E.ON

A Széchenyi utcában a lakosok vették észre, hogy baj van: a kis gólyák egyike hiába verdesett a szárnyával, a fészekből kirepülni nem tudott. Egy ideje lábra sem állt, el is maradt fejlődésben a társaitól, valószínűleg mert nem volt képes fürgén élelemért nyúlni. A helyiek drónnal is megnézték a fészket, ekkor derült ki, hogy a gólya egyik lába be van akadva egy bálamadzagba, abból pedig egyedül nem tud kiszabadulni.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság kérte az E.ON segítségét a mentésben: kollégáik a lehető leghamarabb a helyszínre érkeztek. Kosaras autóval óvatosan megközelítették a fészket, a Nemzeti Park természetvédelmi őre magához húzta a fiókát és levágta a lábáról a rátekeredett bálamadzagot. Ezután szakszerűen összecsukta a madár szárnyait, nehogy a még ügyetlenül repülő fióka kiugorjon a fészekből. A bálamadzag minden részét eltávolította a fészekből, ahogy azt gyűrűzéskor is teszik, hogy a jövő generációit ne akadályozza mozgásukban. Ezt követően az E.ON-os szakemberek biztonságosan a földre szállították a gólyafiókát.

A mentés rejtett kockázatokat, hiszen, ha elég nagyok a fióka evezőtollai, kiugorhat a fészekből, ha pedig betonon landol a hosszú lábaival, akkor összetörheti magát. Ilyenkor a nagyobb tollaira is vigyázni kell, hogy ne törjenek el. A csőrére is érdemes figyelni, a gólyák ugyanis nem csípnek, hanem döfnek, és komoly sérüléseket tudnak okozni. Szerencsére a fehér gólya az egyik legnyugodtabb faj, gyűrűzéskor lelapul, nem támad vissza.

A gólyafióka a kőszegi madárkórházba került, ahol részletes kivizsgálás vár rá. Ha életképes és felgyógyul, engedik elvonulni az idei gólyákkal, ha pedig maradandó a sérülése, akkor a madárkórházban nevelkedik majd más mentett gólyákkal együtt.

A bakba került gólyát biztonságba helyezték. Fotó: E.ON

Győrig Előd, a mentésben résztvevő MME (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület) munkatársa elmondta, nem ritka, hogy a gólyák madzagot, zacskót, fóliát hordanak a fészekbe. Négy éve egy gyűrűzésnél ugyanebben a fészekben találtak damilba akadt kis gólyát, ő szintén Kőszegre került. Az MME szakértője szerint minden esély megvan rá, hogy kifejezetten jó évet zárjunk idén a gólyák szempontjából. Sok fészekben van a szokásos 1-3-nál több, akár 4 fióka is, Győr-Moson-Sopron megyében összesen akár 400 fióka is lehet. A sok tavaszi eső miatt elegendő táplálékforrásuk volt, a nagy viharok elkerülték őket, a mostani meleg pedig már nem viseli meg a fiókákat annyira, hiszen van tollazatuk, erősebbek, hamarosan valamennyien kirepülnek.

A mentésről készült videó itt látható: