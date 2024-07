Imád legózni, Barbie babájával játszani, mint megannyi korabeli kislány. A boldog és felhőtlen gyermekkort azonban betegség árnyékolta be. Tóthék kálváriája pünkösd vasárnap kezdődött, amikor a 4 éves kislányuk nem érezte jól magát...

Lili márciusban töltötte negyedik évét.

– Lili május végén nagyon fáradékony volt, hasa nagy és kemény. Ügyeletre mentünk, ahonnét továbbküldtek Győrbe, ott vért vettek és ultrahangot készítettek. Mája és lépe is megnagyobbodott, utóbbi háromszorosára nőtt. A vérvétel kimutatta, hogy leukémiával küzd. Egyből Budapestre a Tűzoltó utcai Gyerekklinikára hoztak minket mentővel, éjjel – avat be Liliána édesanyja, Tóth Gecse Mária, akit telefonon értünk utol, mert ő is a kislánya mellett tartózkodik folyamatosan a fővárosban.

A bajok és az aggodalmak sora a Tóth házaspárnak azonban csak akkor kezdődött igazán. Lili megkapta a kezeléseket, szteroid és kemo kezelést, ám emiatt étvágytalanná vált, tíz nap alatt három kilót fogyott, ezért szondán keresztül kapott tápszert.

– Pár nap múlva egy vérnyomásmérés alkalmával kiderült, hogy Lili keringése összeomlott. Egyből az intenzív osztályra vitték, intubálták és öt napon keresztül altatásban tartották. Az intenzíves orvos azt mondta, hogy kritikus az állapota és fel kell készülnünk, hogy nem éli túl. Azt hittem elájulok ennek hallatán. Végig mellette voltunk felváltva párommal. Folyamatosan beszéltünk hozzá, mondókáztunk és énekeltem neki a kedvenc dalait. Három nap múlva stabilizálódott az állapota, az ötödik napon extubálták – mesélte életük talán legnehezebb időszakát az édesanya.

Szerencsére a kislány szép lassan erősödött és öt nap eltelte után az intenzív osztályról visszamehettek a hematológiára.

– Azóta itt folytatódik a kezelése, újabb kemó és gyógyszeres kezelések várnak rá – tette hozzá Mária, aki végig a budapesti klinikán figyeli kislánya gyógyulását, az édesapa is heti három napot dolgozik, aztán megy látogatni családját.

A számítások szerint összesen nyolc hónap kezelés szükséges Lilinek, amiből még csak hat hét telt el. Ez az édesanya szerint kitolódhat akár tíz hónapra is, ha egyéb betegség (akár egy megfázás) közbejön, mert akkor szüneteltetni kell a kezelést. Az anyuka előreláthatólag 2025 márciusig nem fog tudni dolgozni.