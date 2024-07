A két végzett növendéken kívül más szakterületen is sikeres, kimagasló teljesítményű kollégákról tudtak beszámolni. Kiemelendő prof. dr. Odorics Ferenc, aki többek között a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára volt. Ezen túl további remek szakmai sikereket elért építészekkel (köztük két eltévedt, utóbb jogász-ügyvédként tevékenykedő) kollégával büszkélkedhettek.

A közelmúltban különleges osztálytalálkozó zajlott az iskolában.

– Az 50 éve végzett IV. B osztályban még az „iskolai átlaghoz” képest is kiemelkedő az elért tudományos kitüntetések száma – nyilatkozta az esemény kapcsán Józsa Tamás, a Hild igazgatója. – Gyakran jönnek volt tanulóink érettségi találkozókra, és az akár évtizedekkel ezelőtt végzett diákok nagy örömmel számolnak be az elért eredményeikről. Az iskola olyan, mint egy nagy család. Látni a tanulóinkon, hogy érdeklődnek az elődeik eredményei után, és motiválják őket. Lesznek köztük is kivételes tehetségű építészek. Az elvégzett munka és az elődök példája garantálja, hogy az iskola mai tanulói közül is sokan hasonlóan sikeres pályát fussanak be.