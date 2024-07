A Szülőfalunk Lövő Támogatásáért Alapítványnak köszön­hetően elkészült Lövő újabb kori történetének első kötete, amely az elmúlt 80 év történéseit foglalja össze különböző szemszögekből, s a lövői születésű Mohl Adolf történész könyvének folytatása.

A szerzemény ötletgazdája, dr. Unger András főiskolai tanár volt, a könyvön összesen több mint 20 szerző dolgozott és több segítő is közreműködött. A közös munka eredményeként összesen két kötetre való kézirat készült.

A szerzők az elsőben a közigazgatás és a köztörténet, il­letve az egyházközség történetét foglalták össze, kiegészítve mintegy 80 képpel és 30 dokumentummal. A tervben lévő második kötet a parasztság történetével indul, majd más gazdasági szektorok jönnek, amiket az egészségügy, az oktatás, végül a kultúra követ.

A napokban tartott könyvbemutató egyben közösségi esemény is volt, ahol a lövői késgyár százéves alapításáról is megemlékeztek. Az ünnepségen tiszteletét tette Barcza Attila országgyűlési képviselő is. Balics János, a település volt polgármestere, a késgyár egykori vezetője tartott előadást. Mint ahogy az előadó mondta, száz évet nehéz összefoglalni, így örömét fejezte ki, hogy a késgyár is helyet kap majd a „Fejezetek Lövő történetéből” második kötetében, ami várhatóan jövőre jelenik meg.