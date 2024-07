A kapuvári ÍzvadÁszok főzőcsapat másodszor is elnyerte a Meggykirály címet. Hétvégén a pándi meggyfesztiválon újra bizonyították Magyar Lászlóék, hogy a meggyhez is kiválóan értenek, és csak kevesen tudnak olyan meggyes ételeket sütni-főzni, mint ők. Menüsoruk karamellizált meggymártásos grillezett sajttal kezdődött és meggybóléval végződött.

Magyarné Pócza Katalin fejére került a korona a kiváló meggyes ételekért.

Fotó: ÍzvadÁszok

De köztük még olyan ételek voltak, mint a pácolt pulykamell meggysalsával és grillezett padlizsánnal, a rántott meggyes tejbegríz, illetve a meggyes-kakaós babka. Nem is volt kérdés Pándon, kinek a fejére kerül a meggyes ételek koronája.

– Tavaly voltunk először a pándi rendezvényen, és sikerült elnyerni a koronát. Az, hogy most meg is tudtuk védeni, nagy öröm, hiszen nem egyszerű egy-egy vándordíjat megőrizni. A versenyt kutatómunka előzte meg, számos meggyes receptet kipróbáltunk, míg végül a sok jót a saját ízlésünkre formáltuk, és ezekkel az ételekkel neveztünk be – mondta Magyar László, az ÍzvadÁszok vezetője.